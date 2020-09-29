Американська фітнес-модель Лексі Кай захопила образом ковбойші з пікантного ракурсу

Фітнес-модель стала знаменита відносно недавно, проте дівчина встигла укласти контракт з декількома фірмами на рекламу одягу і продукції для спортсменів. При цьому Лексі також продовжує займатися, щоб бути у формі, як і завжди.

Низькоросла блондинка змогла перетворитися з нескладного підлітка в справжню красуню, тому вона сама впевнена: потрібно просто слідувати своїй меті і вірити в себе. Тепер Лексі із задоволенням показує свої перетворення і іноді дозволяє собі трохи більше-розбурхати витівками в бікіні.

У бежевому бікіні з тонкими зав'язками на стегнах, кольоровому болеро небесно-блакитного кольору з довгим рукавом і солом'яному капелюсі вона виглядала дуже провокаційно. Лексі повернулася до об'єктива спиною і показала таким чином форми «як у Кім».

Ось що пишуть фанати:

"Краса❤️❤️; тьху така красива🙌 🏼; яблучний Пірожочек; Я хочу покласти тебе в кишеню❤️🔥; звідки це наряд?; Красива досконалість; новий образ для богині; фантастичне лато B❤️; Боже, красуня 💕; немає нічого більш сексуального, ніж красива жінка в ковбойському капелюсі !! ммммммм; вогонь 🔥; відмінний постріл !!!! Тут супер !!».

Раніше спортсменка вирішила показати, як можна повеселитися в залі після занять, при цьому зробити це вирішила Лексі у вельми скромному вбранні – простому сірому костюмі. Дівчина одягла тонкий комбінезон на ледь помітних зав'язках і підкреслила тим самим пружні форми.

Позуючи без ліфчика, Лексі вдалося привернути увагу фанатів, адже спортсменка виглядала вельми провокативно. При цьому блондинці вдалося продемонструвати підкачані ноги і руки, які захопили фанатів не менше.

Фітнес-модель прославилася саме завдяки своїй спортивній статурі, тому дівчина також почала співпрацювати з магазинами спеціального одягу і тепер активно ту рекламує. Ось що пишуть фанати.

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