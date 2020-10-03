Американський фітнес-модель Лексі Кай перетворилася на ляльку Барбі після зміни образу під час відпочинку

Спортсменка любить розбурхувати публіку відео з тренувань на яких показує всю силу м'язів і вражає навантаженнями, які здатна витримати. Дівчина не тільки багато займається, але ще й активно стежити за собою. Образ милої блондинки з підкачаним тілом зробив Лексі популярним фітнес-блогером в соціальній мережі Instagram.

Сама Кай не приховує - їй приємно увагу, але вона не хоче, щоб хтось брав з неї приклад і фанатично тренувався. Лексі впевнена, що все повинно бути в міру і треба слухати свій організм, щоб позбутися комплексів. Дівчина на одному з фото також показала, що може виглядати і справді незвично. В образі ляльки Барбі в рожевому комбінезоні з кольоровим принтом дівчина була не схожа на себе саму.

"Дуже красивий! Гарний наряд; занадто Краса🔥 😍 👌", " люблю, як ти одягаєшся; дійсно крутий наряд; вибухни все це, ти вже зламав всі кнопки; ідеально🌸 🐇 🍭 🦄; Супер приваблива моя мила цукерка; обожнюю це; наряд нагадує мені аромат торта на день народження Bang. Правильно?; Красива картина; чудова-це м'яко сказано🔥 🔥❤️❤; вау !! Ідеальна жінка дійсно існує🔥 🔥 🔥", - пишуть користувачі.

Ми раніше писали, що спортсменка є не тільки фітнес-моделлю, але ще і рекламним представником модного енергетичного напою для спортсменів. Щоб показати, як вона насправді тренується і як їй допомагає напій, Лексі цього разу вразила тренуванням прямо на сходинках.

Влаштувавши силові вправи з акцентом на сідничні м'язи і стегна, Кай пройшлася сходинками з присядом, побігала, розтягувалася, влаштувала перерву на вершині каньйону і вразила однією тільки розминкою на початку.

"Люблю це заняття master blaster допомагає мені проходити тренування в Red Rocks!",- розповіла Лексі під насиченим відео.

Шанувальники і близькі відразу захопилися новим роликом:

"Добре 🧡💚; Так добре, дитинко; супер круто 👌👌; Вау, це супер 🌟; Вау, це супер 🌟 супер круто 👌👌; Дивно😍👌; Дивовижний стрибок у висоту, вау, вау, це круто; Включаємося в роботу 🔥💪🏼; Продовжуйте в тому ж дусі 💪😍🔥💕; Я кажу тобі ... я отримую кардіо, просто спостерігаючи за Вашою тренуванням; ви все про хороше життя. До речі, у тебе Класні туфлі. 👌🏽; Дивно 💪".

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