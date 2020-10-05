Американська фітнес-модель Соммер Рей заворожила ідеальною зовнішністю в крихітному бікіні

Зірка порадувала образом, який навряд чи швидко забудеш, передає Politeka.net. Модель взяла участь в цікавій фотосесії, вбравшись у рожеве бікіні.

Красуня ледь втримала невеликі груди в підстрибнувшему ліфчику, що складається з двох маленьких трикутників тканини на бретельках. Верхні бретельки настільки натягнулися, що ліфчик ще трохи і міг би засвітити найінтимніше.

На одному з фото кокетлива красуня спустила джинси і показала крихітні плавочки на тонких бретельках.

Пружний животик, тонка талія - хіба може бути щось ідеальніше. Стильні аксесуари і красива зачіска стали відмінним доповненням до грайливого образу.

На інших кадрах модель позувала в компанії красивих подруг.

"Привіт, щасливої неділі. Я люблю тебе", - написала Рей.

За 12 годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків і багато коментарів.

Користувачі мережі добре оцінили образ моделі і написали їй масу компліментів.

Нагадаємо, Соммер Рей постала в чорному відвертому купальнику і на високих чоботях.

Відповідні кадри Соммер розмістила в сторіз свого Instagram. Модель одягла чорний купальник, який являв собою вгорі чорну смужку тканини, що ледь прикриває груди.

Раніше ми писали, що Соммер Рей у білому бікіні вдалося знову підкреслити головне - свої засмаглі принади. Завдяки незвичному дизайну білизни з сітчастою тканиною на грудях, дівчина виглядала дуже спокусливо.

Зірка отримала масу позитивних реакцій на знімок.

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