Американська фітнес-модель Соммер Рей заворожила ідеальною зовнішністю в крихітному бікіні 

Зірка порадувала образом, який навряд чи швидко забудеш, передає Politeka.net. Модель взяла участь в цікавій фотосесії, вбравшись у рожеве бікіні. 

Красуня ледь втримала невеликі груди в підстрибнувшему ліфчику, що складається з двох маленьких трикутників тканини на бретельках. Верхні бретельки настільки натягнулися, що ліфчик ще трохи і міг би засвітити найінтимніше. 

На одному з фото кокетлива красуня спустила джинси і показала крихітні плавочки на тонких бретельках. 

Пружний животик, тонка талія - хіба може бути щось ідеальніше.  Стильні аксесуари і красива зачіска стали відмінним доповненням до грайливого образу. 

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На інших кадрах модель позувала в компанії красивих подруг. 

"Привіт, щасливої неділі. Я люблю тебе", - написала Рей. 

За 12 годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків і багато коментарів. 

Користувачі мережі добре оцінили образ моделі і написали їй масу компліментів. 

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hiii happy sunday i love u

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Нагадаємо, Соммер Рей постала в чорному відвертому купальнику і на високих чоботях. 

Відповідні кадри Соммер розмістила в сторіз свого Instagram. Модель одягла чорний купальник, який являв собою вгорі чорну смужку тканини, що ледь прикриває груди. 

Раніше ми писали, що Соммер Рей у білому бікіні вдалося знову підкреслити головне - свої засмаглі принади. Завдяки незвичному дизайну білизни з сітчастою тканиною на грудях, дівчина виглядала дуже спокусливо.

Зірка отримала масу позитивних реакцій на знімок. 

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні