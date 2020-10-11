Красуня не соромилася свого тіла

Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе і розповіла про релакс

На фото красуня позувала в трусиках і все. Модель стала перед камерою і демонструвала пружні ноги і підтягнутий живіт. Волосся у Мішури було розпущеним, а руками Юлія прикрила найпікантніше - груди. Фото вийшло ефектним і спокусливим, адже зірка не соромилася показати себе топлес. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Неділя лінивий день", - підписала фотографію красуня в Instagram.

Фанати поставили майже 200 лайків і написали коментарі:

"Нічого так", "Фурія".

Повідомлялося, що українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила пікантним образом.

У підписі до знімка вона процитувала всесвітньо відому актрису Скарлетт Йоханссон:

"Сексуальність, знаєте, такий швидкопсувний товар, що не варто ним нехтувати".

Ми писали, що українська фітнес-модель Юлія мішура здивувала пікантним образом.

29-річна киянка регулярно балує своїх шанувальників, спокусливими кадрами, але цього разу колишня чемпіонка Європи з бодібілдингу показала більше, ніж зазвичай.

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