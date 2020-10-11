Американська фітнес-модель Соммер Рей показала, як веселиться з подружкою в одних бікіні

Дівчина показує в Instagram насичене життя, яке веде разом з батьками-спортсменами. Вона постійно займається своєю колекцією одягу, тому демонструє її навіть на заняттях спортом або ж під час відпочинку на пляжі.

Наприклад, яскравим фото Соммер вдалося вразити багатьох своїх шанувальників, вся справа в тому, що красуня позувала не одна. Дівчина приміряла міні-бікіні білого кольору в чорну цяточку, а її подруга Червоно-жовтий купальник досить насичених тонів. При цьому обидві світловолосі дівчата виглядали підтягнуто і витончено, що відразу відзначили в мережі Instagram:

"Я не знаю, що крутіше. Наші бікіні або наша дружба", - жартівливо написала Соммер під постом.

"Гарячий образ🔥 😍; цей білий костюм чудово виглядає на тебе; Somerray Harıka olmuşsun❤️❤️🔥 🔥; не хвилюйтеся, ви обидва чудово виглядаєте в маленьких бікіні; ви хочете Дружби, ви можете мене любити і пристрасно піклуватися про вас; красиво👏 👏 🙌; так мило; безумовно твої бікіні😂; ти добре виглядаєш, дитинко; кетчуп і гірчиця; ви такі смачні ,як курячі нагетси».

Раніше ми писали, що дівчина намагається влаштовувати модні фотосесії, щоб просунути свій одяг. Не так давно Соммер почала розробку нової колекції спортивного та пляжного одягу, тому всіляко показує ту на своїх нових фото. Оскільки аудиторія у спортсменки досить велика, кожна презентація нових образів проходить досить бурхливо.

І останній раз не був винятком. Соммер поділилася кадрами, на яких позувала в модному купальнику рожевого кольору з ремінцем на талії, білих чоботях і джинсівці такого ж відтінку, яку спустила з плечей на деяких фото.

"давай дитинко, давай поїдемо. ми можемо втекти до великого Сонця", - пише спортсменка під кокетливими фото у машини.

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