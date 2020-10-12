Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала віконну мийку в одній лише розкритій сорочці

Молода спортсменка вміє привертати увагу до себе, тому постійно влаштовує нові фотосесії, не схожі один на одного. Щоб рекламувати колекції свого одягу, а також дивувати витівками на пляжі, дівчина приміряє найрізноманітніші образи. Під час однієї зі зйомок Соммер влаштувала справжню мийку вікон.

Дівчина без збентеження відчинила вільну зелену сорочку, під якою не було ліфчика, і посвітила формами – в'язана Нижня білизна кольору веселки неможливо не помітити. Також видно на кадрі засіб для миття вікон, маленькі аксесуари до образу зірки (сережки, браслети для ніг або хустку на голові).

Зухвала поза не залишилася без уваги фанатів в Instagram:

"ці вікна були чертовски смугасті, коли ви закінчили з ними; розцінки на прибирання прогулянки в парку😂; Я Той, кого ти хочеш Очистити; протри, протри, протри, протри💦; дівчинка перестаралася з спокусою💋 💋 💋 💋; lindaaaaa🌷 🌷; ви схожі на Кубинку, яка управляє рестораном і потребує його; найкраще на роботі; це реально занадто; протерла повністю; навіщо сорочка взагалі; як людина, яка мив вікна кожен день протягом усього літа ... Ні, дякую, ви неправильно мили вікна 💀; Брови мене турбують".

Ми також писали, що дівчина показує в Instagram насичене життя, яке веде разом з батьками-спортсменами. Вона постійно займається своєю колекцією одягу, тому демонструє її навіть на заняттях спортом або ж під час відпочинку на пляжі.

Наприклад, яскравим фото Соммер вдалося вразити багатьох своїх шанувальників, вся справа в тому, що красуня позувала не одна. Дівчина приміряла міні-бікіні білого кольору в чорну цяточку, а її подруга Червоно-жовтий купальник досить насичених тонів. При цьому обидві світловолосі дівчата виглядали підтягнуто і витончено, що відразу відзначили в мережі Instagram:

"Я не знаю, що крутіше. Наші бікіні або наша дружба", - жартівливо написала Соммер під постом.

Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Соммер Рей засліпила своїми принадами в" кислотному " бікіні