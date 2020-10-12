Американська фітнес-модель Лексі Кай порадувала шанувальників спекотним фото в персиковому спортивному костюмі

Дівчина вже досить давно займається спортом, тому в її профілі практично всі фото і відео пов'язані з тренуваннями або демонстрацією спортивного одягу для них. Модель має щільну фігуру, пишні форми і абсолютно цього не соромиться, заявляючи, що такий формат свого образу її повністю влаштовує, адже вона не може змінити себе повністю і приймає це.

Тепер Лексі з легкістю виставляє напоказ пікантні частини тіла. Завдяки підкачаним сідницям навіть в спортивному костюмі дівчина виглядає привабливо і яскраво. У персиковому костюмі без принтів Кай продемонструвала, як підтягнула форми. Під час зйомки на природі їй вдалося вразити багатьох фанатів:

«Це круто 🙌🏾😎; Просто неможлива; Люблю тебе ❤️; Ах так, обожнюю ці знімки, чудово 💕💕; Супер смачно; образ просто приголомшливий; 😍😘красива 👏; Пряний вигляд у цієї дівчинки🔥🔥; Ти можеш вразити кожного в будь-який час😍😍😍; Ви неймовірно красива дівчина 💕💕💕; Чудово красиво🔥💘🔥; Чорт візьми, ти така гаряча богиня 💦💦; Яка кумедна зйомка 💗; Я не дам тобі стільки розкоші, скільки ти даєш нам».

Раніше ми писали, що Лексі бере участь у багатьох фотосесіях і завжди намагається поділитися кращими кадрами звідти. Наприклад, дівчина рекламує білизну відомої марки і на фан-акаунтах відразу з'являються промо-фото з її зйомки. У помаранчевій білизні Кай показала себе в досить сміливих позах, адже сіточка ледь приховувала її достоїнства і відразу підкреслила пружний бюст.

Одне з фото було бурхливо оцінено шанувальниками:

"Ти гориш, тобі так жарко🔥🔥🔥🔥🔥; Просто красиво з шикарною посмішкою 😍; Красиво 🔥; Гарячий вид 🔥🔥🔥🔥😻; Veriiiii милий дитина❤️; Ви хочете бути поруч зі знаменитим; Відмінно👍Ти така гарна, ніби не одягнена зовсім, як так можна 💲🤑💲🤑; Така красива 😘❤️❤; Відмінні фотографії, дуже красиве тіло 🔥🔥🔥".

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