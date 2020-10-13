Американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася жарким образом в сірій білизні

Спортсменка продовжує набирати популярність завдяки своєму Інстаграму. Незважаючи на досить молодий вік, Рей вже встигла прославитися – в її акаунті налічується понад 25,5 мільйонів фоловерів і кількість їх продовжує зростати.

Спортсменка завдяки активності фанатів також змогла відкрити власний магазин одягу для фітнесу і тепер активно показує його на собі при будь-якій можливості.

При цьому Соммер не відмовляється від оригінальної зйомки в самих різних образах, які показує в реальному житті. Наприклад, однією з найпопулярніших таких фотосесій стала та, в якій Рей блищала в сірій білизні з натуральних тканин і сорочці, яку навмисно спустила з плечей. Мінімалістичний образ дівчини доповнили сережки з камінням, а свої довгі золотисті локони вона розпустила.

Ось як реагують в мережі:

"такі жінки, як ти, не часто показують себе. ніколи не забувай, наскільки ти рідкісний екземпляр; я весь час спостерігав, яка ти красива завдяки цим зйомкам крупним планом; така красива❤️❤; ти дочка Зевса; звідки бікіні ??; Потрібно більше літнього променя 🔥; Джарвіс на цьому фото виглядає так: sO HaRd; така богиня; ви, напевно, станете красивіше більшості людей на світі; сама ідеальна Малятко; Фатальна спокуса; кидайте інше, це так спокушає».

Раніше ми писали, що молода спортсменка вміє привертати увагу до себе, тому постійно влаштовує нові фотосесії, не схожі один на одного. Щоб рекламувати колекції свого одягу, а також дивувати витівками на пляжі, дівчина приміряє найрізноманітніші образи. Під час однієї зі зйомок Соммер влаштувала справжню мийку вікон.

Дівчина без збентеження відчинила вільну зелену сорочку, під якою не було ліфчика, і посвітила формами – в'язана Нижня білизна кольору веселки неможливо не помітити. Також видно на кадрі засіб для миття вікон, маленькі аксесуари до образу зірки (сережки, браслети для ніг або хустку на голові).

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