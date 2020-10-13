Американська фітнес-модель Лексі Кай продемонструвала апетитні форми в крихітних шортиках

Зірка з'являється в найвідвертіших нарядах, адже з такою відмінною фігурою нічого соромитися, повідомляє Politeka.net. Так, модель похвалилася на одному з останніх фото в Instagram своїм накачаним тілом.

Красуня позувала на кухні біля холодильника в маленькому топіку з довгими напівпрозорими рукавами.

Довжина наряду дозволила розглянути пружний прес моделі і струнку талію.

Джинсові діряві шортики сіли вище стегон. Форма округлостей вражає, втім, як і накачані ніжки.

Палюча блондинка закинула волосся набік. Красуня вип'ятила губки, щоб ті здавалися ще пухкішими. Очі моделі були підкреслені підводкою і яскравими тінями.

У пості зірка написала, що знайшла для себе підходящу компанію, яка поставляє їй корисну їжу.

За дев'ять годин пост зібрав понад 6000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі по достоїнству оцінили вік відомої красуні і написали їй багато приємного.

"Цукерка", - прокоментував один з шанувальників.

Нагадаємо, Лексі Кай позувала перед камерою в напівпрозорому кольоровому топіку. Довжина вбрання була невеликою, тому можна було розглянути пружний живіт Лексі.

Модель натягнула на талії шортики на резинці, які відмінно виділили її стрункість.

Раніше повідомлялося, що Лексі Кай завдяки підкачаним сідницям навіть в спортивному одязі виглядає привабливо і яскраво. У персиковому костюмі без принтів вона продемонструвала, як підтягнула форми. Шанувальники написали компліментами такій красивій фігурі.

Нагадавши, фітнес-модель Лексі Кай ледве вмістила пишну красу у вузький комбінезон

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Лексі Кай в тугих лосинах показала самі спокусливі ракурси

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай з величезним декольте похвалилася трьома " арбузиками"