Американська фітнес-модель Соммер Рей показала підкачані форми в білому мереживі

Дівчина активно знімається в нових фотосесіях, в яких з'являється в абсолютно новому вигляді і незвичайних образах. Оскільки Соммер намагається залучати до себе кадрами, які публікує в Instagram, велика частина її фанатів знаходиться саме там. Спортсменка може похвалитися більш ніж 25,5 мільйонами фоловерів.

Тому заради вдалих фото дівчина нерідко показує своє тіло в ледь прикривають бюст і сідниці купальниках, білизна або просто мереживах. Нерідко Рей вдається убити мережу, адже при тому, що вона не робила пластики, фітнес-красуня створила ідеальні сідниці «як у Кім». Саме цим Рей і підкорює фанатів, охочих роздобути такі ж форми. У білих мереживах дівчина виглядала вельми пікантно:

"Просто думав про тебе в спортзалі, ти багато працюєш; класний пост, завжди вражає виглядом; завжди виглядає як принцеса; просто чудово, чому такі великі😔 😔 🙏; найкраща дівчина в світі; красиві очі 👀; я люблю тебе, більше сідниці😣; ми тебе теж шикарно любимо! 🥰 ; неслухняне Малятко💕 💕; заманює видом в такому вбранні».

Ми також писали, що спортсменка продовжує набирати популярність завдяки своєму Інстаграму. Незважаючи на досить молодий вік, Рей вже встигла прославитися – в її акаунті налічується понад 25,5 мільйонів фоловерів і кількість їх продовжує зростати.

Спортсменка завдяки активності фанатів також змогла відкрити власний магазин одягу для фітнесу і тепер активно показує його на собі при будь-якій можливості.

При цьому Соммер не відмовляється від оригінальної зйомки в самих різних образах, які показує в реальному житті. Наприклад, однією з найпопулярніших таких фотосесій стала та, в якій Рей блищала в сірій білизні з натуральних тканин і сорочці, яку навмисно спустила з плечей. Мінімалістичний образ дівчини доповнили сережки з камінням, а свої довгі золотисті локони вона розпустила.

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