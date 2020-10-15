Колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка, екс-гравця "Динамо", Ірина показала себе в спортзалі

На кадрах Ірина позувала в штанях і топіку. Останній був настільки маленьким, що бюст прямо випирав з нього. Дівчина сиділа на спортивному снаряді, розставивши ноги. Поруч можна побачити чоловіка, який дивився на Морозюк під час зйомки. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але так і хочеться сказати: "Чудо, погляд не відірвати".

Повідомлялося, що колишня дружина українського футболіста Миколи Морозюка невтомно спокушає своїх фоловерів бездоганними формами.

Так, модель постала на цей раз в розкритому піджаку, що не приховує її ідеальних грудей. На ногах дівчини-обтягуючі штани, завдяки яким фанати можуть вдосталь насолодитися апетитними формами Ірини.

Ми писали,. що колишня дружина екс-футболіста "Динамо" Миколи Морозюка Ірина розбурхала пікантним відео.

Красуня в короткій струмує спідниці і спокусливому ТОПі грала на піаніно, яке стояло на вулиці. Дівчина низько нахилилася, виконуючи на інструменті»Собачий вальс".

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