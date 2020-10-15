Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила згадати літні будні

Зірка спорту з неймовірною фігурою може виглядати в будь-якому вбранні просто ідеально, повідомляє Politeka.net. Марина ефектна, чим хвалиться у своєму Instagram.

Бех позувала, виходячи з води басейну в блакитному бікіні. Мокрий купальник дуже красиво виглядав на тілі з блискучими краплями.

Груди, тонка талія і красиві стегна - все це просто заворожує.

На шиї знаменитості виблискував золотий ланцюжок.

Марина одягла блакитні окуляри і посміхалася, закривши очі.

"Тут сонячно і тепло 🌴 трохи літа для тебе 💛", - написала Романчук.

За дві години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.

"Красуня неймовірна", "пекуча спеція і красуня", " фігура просто😻 😻 😻", " красиве, ідеальне тіло, відмінні ніжки, красиве бікіні, краща посмішка 👑😘🔥🔥🔥🔥🔥", "а я йду така вся...", "Краще тіло в Instagram, якщо ти отримаєш цю нагороду, вітаю 👍", " Сексуальна, слів немає🇺 🇦 💪 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала на вулиці біля цівок води, і згодом була облита.

Спортсменка стояла в профіль, засвітивши накачані ніжки і сідниці.

Її очі були трохи приховані за блакитними окулярами. Красуня широко посміхалася, навіть коли її облили водою.

Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук позувала в тісному вбранні, ефектно сівши в кадр.

"Я люблю осінь" але сумую за літом". Цього року Австрія підкорила моє серце", - йдеться в тексті повідомлення.

Нагадаємо, як спокуслива Бех-Романчук в тісних шортах показала ідеальний вигляд ззаду

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