Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила згадати літні будні
Зірка спорту з неймовірною фігурою може виглядати в будь-якому вбранні просто ідеально, повідомляє Politeka.net. Марина ефектна, чим хвалиться у своєму Instagram.
Бех позувала, виходячи з води басейну в блакитному бікіні. Мокрий купальник дуже красиво виглядав на тілі з блискучими краплями.
Груди, тонка талія і красиві стегна - все це просто заворожує.
На шиї знаменитості виблискував золотий ланцюжок.
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Марина одягла блакитні окуляри і посміхалася, закривши очі.
"Тут сонячно і тепло 🌴 трохи літа для тебе 💛", - написала Романчук.
За дві години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів.
"Красуня неймовірна", "пекуча спеція і красуня", " фігура просто😻 😻 😻", " красиве, ідеальне тіло, відмінні ніжки, красиве бікіні, краща посмішка 👑😘🔥🔥🔥🔥🔥", "а я йду така вся...", "Краще тіло в Instagram, якщо ти отримаєш цю нагороду, вітаю 👍", " Сексуальна, слів немає🇺 🇦 💪 🔥 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала на вулиці біля цівок води, і згодом була облита.
Спортсменка стояла в профіль, засвітивши накачані ніжки і сідниці.
Її очі були трохи приховані за блакитними окулярами. Красуня широко посміхалася, навіть коли її облили водою.
Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук позувала в тісному вбранні, ефектно сівши в кадр.
"Я люблю осінь" але сумую за літом". Цього року Австрія підкорила моє серце", - йдеться в тексті повідомлення.
Нагадаємо, як спокуслива Бех-Романчук в тісних шортах показала ідеальний вигляд ззаду
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