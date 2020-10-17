Американська фітнес-модель Соммер Рей продемонструвала шикарну фігуру в шкірі
Зірка Інстаграму похвалилася ефектними видами з усіх боків у ванній кімнаті, передає Politeka.net. Модель записала нове гаряче відео, яке опублікувала у своєму акаунті. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Модель постала в короткому шкіряному топіку. Наряд обтягнув її тіло без білизни, а також оголив красивий животик.
Попереду на шкірі були пікантні вирізи, з'єднані тонкими бретельками з залізними кільцями.
Така фігура виглядала просто неймовірно у відвертому топіку. Також модель одягла штани, що обтягнули стегна. Нижній одяг поблискував на світлі через цікавий принт.
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Модель пограла зі своїм довгим білим волоссям, оголивши круглу сережку у вусі. Вона активно порухалася на камеру.
За 12 годин пост зібрав понад 300 тисяч лайків і багато коментарів.
Користувачі мережі оцінили шикарне тіло моделі і написали їй масу компліментів. До того ж танці ніби гіпнотизували.
"Божественна блондинка", - написав один з шанувальників.
Раніше ми писали, що Соммер Рей ледве втримала невеликі груди у підстрибнувшему ліфчику, що складається з двох маленьких трикутників тканини на бретельках. Верхні бретельки настільки натягнулися, що ліфчик ще трохи і міг би засвітити найінтимніше.
За 12 годин пост зібрав понад 700 тисяч лайків і багато коментарів.
Нагадаємо, Соммер Рей влаштувала мийку вікон у відвертому образі. Дівчина без збентеження відчинила вільну зелену сорочку, під якою не було ліфчика, і посвітила формами – в'язана нижня білизна кольору веселки неможливо не помітити.
Нагадаємо, фітнес-модель Соммер Рей випустила на свободу "крихт" у леопардовій білизні
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Соммер Рей показала засмагле тіло, вивалявшись в піску
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