Американська фітнес-модель Соммер Рей показала розкішний образ в новому бікіні з шкіряним ліфчиком

Модель радує фанатів новими знімками кожен день. Будучи однією з найпопулярніших фітнес-моделей в Instagram, Соммер не обділена увагою. Через численну армію фанатів, чисельність якої понад 25 мільйонів, дівчина має можливість влаштовувати палкі зйомки чи не щодня.

Щоб не повторювати свої образи, Соммер навіть випустила власну колекцію спортивного одягу і купальників. Тепер дівчина показує себе на прогулянках в трендовому одязі з незмінним акцентом на її сідниці. І цей раз не був винятком.

Рей одягла тонкий шкіряний ліфчик, незвичайні бікіні з шаховим принтом і приспустила з плечей червону вітровку. Фото, як і очікувалося, викликало бурю з коментарів в мережі:

"Чудова дівчинка обожнює грати в шахи на цих трусиках, дуже красиво все, дитинко xoxoxoxo 💋; ви виглядаєте так, ніби тільки що вискочили з екрану завантаження GTA V; вона носить їх шашки для видобутку; Une bombe! 🔥 ; Звідки у тебе Низи ??; Hola Hermosa🌹 🌹 🌹 🌹; картатий прапор в кінці гонки так, я виграв!; Чи можу я дістатися до фінішу; хороший підпис « " Мат " 👍 🤣 просто сказати; коли ти виграєш гонку; особливий вид іноземної краси 😍».

Ми також писали, що заради вдалих фото дівчина нерідко показує своє тіло в ледь прикривають бюст і сідниці купальниках, білизна або просто мереживах. Нерідко Рей вдається убити мережу, адже при тому, що вона не робила пластики, фітнес-красуня створила ідеальні сідниці «як у Кім». Саме цим Рей і підкорює фанатів, охочих роздобути такі ж форми. У білих мереживах дівчина виглядала вельми пікантно:

"Просто думав про тебе в спортзалі, ти багато працюєш; класний пост, завжди вражає виглядом; завжди виглядає як принцеса; просто чудово, чому такі великі, ось це вже шикарно😔 😔 🙏; найкраща дівчина в світі; красиві очі👀; я люблю тебе, більше сідниці😣; ми тебе теж шикарно любимо! 🥰 ; неслухняне Малятко💕 💕; заманює видом в такому вбранні».

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