Відома спортсменка Марина Бех-Романчук показала, як зустрічає ранок

На фото Бех позувала в чорному топі і шортах. Зірка доповнила образ кросівками, а також можна побачити на шиї навушники. Дівчина посміхалася на камеру, знімаючи себе перед пробіжкою. Волосся Романчук зібрала в хвіст, щоб не заважали тренуванням. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку", - написала Бех і додала час"7.18".

На другому фото Бех вже позувала в рожевому купальнику і без взуття. Зірка вийшла з номера, де можна побачити басейн.

"Прекрасний ранок", - підписала другий кадр легкоатлетка, додавши, що вона зараз відпочиває в Єгипті.

На третьому кадрі спортсменка вже плаває в басейні, який розташований прямо біля номера. На годиннику було 7.34.

"Басейн після пробіжки-ідеально", - завершила свою ранкову розповідь Романчук.

Фанати не ставили лайки і не писали коментарі, але так і хочеться додати: "Королева спорту".

Повідомлялося, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук вирішила згадати літні будні.

Бех позувала, виходячи з води басейну в блакитному бікіні. Мокрий купальник дуже красиво виглядав на тілі з блискучими краплями.

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