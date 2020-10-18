Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про свій відпочинок
Зірка спорту зараз проводить час в Єгипті і розповіла про свій відпочинок, повідомляє Politeka.net.
Легкоатлетка записала кілька сторіз, в яких похвалилася фігурою: "Сама пружність". Бех постала в жовтому бікіні. Спортсменка одягла маленький ліфчик з плетінням посередині. В результаті виріз додав пікантності образу, тим більше, що з нього виглядали груди.
Також Бех була в маленьких плавках, які обтягнули її пружні сідниці і навіть трохи їх оголили.
У такому вигляді Марина зробила селфі, стоячи біля дзеркала. Вона витягла накачані ніжки і похвалилася пружним животиком.
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"Доброго ранку", - написала спортсменка.
У другому сторіз знаменитість показала себе крупним планом. Свіжа і відпочила Марина посміхалася в камеру, закинувши частину волосся набік.
"06: 58 - сьогодні без пробіжки і швиденько на море", - написала зірка спорту.
Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.
Можливо, красуню привітали і написали компліменти в дірект.
Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала, виходячи з води басейну в блакитному бікіні. Мокрий купальник дуже красиво виглядав на тілі з блискучими краплями.
Груди, тонка талія і красиві стегна - все це просто заворожує.
Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук позувала в чорному топі і шортах. Зірка доповнила образ кросівками, а також можна побачити на шиї навушники. Дівчина посміхалася на камеру, знімаючи себе перед пробіжкою. Волосся зірка зібрала в хвіст, щоб не заважало тренуванням.
Нагадаємо, як спокуслива Бех-Романчук в тісних шортах показала ідеальний вигляд ззаду
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А ще Politeka повідомляла, що Бех-Романчук в купальнику показала пружні форми максимально близько