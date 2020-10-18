Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про свій відпочинок 

Зірка спорту зараз проводить час в Єгипті і розповіла про свій відпочинок, повідомляє Politeka.net

Легкоатлетка записала кілька сторіз, в яких похвалилася фігурою: "Сама пружність". Бех постала в жовтому бікіні. Спортсменка одягла маленький ліфчик з плетінням посередині. В результаті виріз додав пікантності образу, тим більше, що з нього виглядали груди. 

Також Бех була в маленьких плавках, які обтягнули її пружні сідниці і навіть трохи їх оголили. 

У такому вигляді Марина зробила селфі, стоячи біля дзеркала. Вона витягла накачані ніжки і похвалилася пружним животиком. 

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"Доброго ранку", - написала спортсменка. 

У другому сторіз знаменитість показала себе крупним планом. Свіжа і відпочила Марина посміхалася в камеру, закинувши частину волосся набік. 

"06: 58 - сьогодні без пробіжки і швиденько на море", - написала зірка спорту. 

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості. 

Можливо, красуню привітали і написали компліменти в дірект. 

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала, виходячи з води басейну в блакитному бікіні. Мокрий купальник дуже красиво виглядав на тілі з блискучими краплями.

Груди, тонка талія і красиві стегна - все це просто заворожує. 

Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук  позувала в чорному топі і шортах. Зірка доповнила образ кросівками, а також можна побачити на шиї навушники. Дівчина посміхалася на камеру, знімаючи себе перед пробіжкою. Волосся зірка зібрала в хвіст, щоб не заважало тренуванням.

Нагадаємо, як спокуслива Бех-Романчук в тісних шортах показала ідеальний вигляд ззаду

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