Українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про свій відпочинок

Зірка спорту зараз проводить час в Єгипті і розповіла про свій відпочинок, повідомляє Politeka.net.

Легкоатлетка записала кілька сторіз, в яких похвалилася фігурою: "Сама пружність". Бех постала в жовтому бікіні. Спортсменка одягла маленький ліфчик з плетінням посередині. В результаті виріз додав пікантності образу, тим більше, що з нього виглядали груди.

Також Бех була в маленьких плавках, які обтягнули її пружні сідниці і навіть трохи їх оголили.

У такому вигляді Марина зробила селфі, стоячи біля дзеркала. Вона витягла накачані ніжки і похвалилася пружним животиком.

"Доброго ранку", - написала спортсменка.

У другому сторіз знаменитість показала себе крупним планом. Свіжа і відпочила Марина посміхалася в камеру, закинувши частину волосся набік.

"06: 58 - сьогодні без пробіжки і швиденько на море", - написала зірка спорту.

Кадри не зібрали багато лайків і коментарів, адже в сторіз немає такої можливості.

Можливо, красуню привітали і написали компліменти в дірект.

Нагадаємо, Марина Бех-Романчук позувала, виходячи з води басейну в блакитному бікіні. Мокрий купальник дуже красиво виглядав на тілі з блискучими краплями.

Груди, тонка талія і красиві стегна - все це просто заворожує.

Раніше повідомлялося, що Марина Бех-Романчук позувала в чорному топі і шортах. Зірка доповнила образ кросівками, а також можна побачити на шиї навушники. Дівчина посміхалася на камеру, знімаючи себе перед пробіжкою. Волосся зірка зібрала в хвіст, щоб не заважало тренуванням.

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