Екс-дружина українського футболіста Миколи Морозюка, колишнього гравця "Динамо", Ірина, з'явилася в цікавому образі

Зірка Інстаграму підкорила користувачів мережі своєю яскравою зовнішністю, пише Politeka.net. Ірина активно займається спортом, від чого її тіло виглядає просто неймовірно.

Колишня дружина футболіста хвалиться фігурою в різних цікавих нарядах, як, наприклад, в одному з останніх сторіз.

Ірина постала в білій сорочці з краваткою на шиї, а також в короткій плісированій спідничці. Екс-дружина футболіста нагадувала розпусну школярку в відвертому образі: "Так гаряча!"

Також на моделі були білі гольфики і туфлі на високих підборах.

В руці вона тримала червоний дзвіночок, в який подзвонила. Пізніше вона посміхнулася, закинувши ніжки на крісло. При цьому оголилися стегна красуні.

Вигляд Ірини вийшов сміливим і привабливим, втім, як завжди.

Кадри не зібрали багато лайків, адже в сторіз немає такої можливості.

Нагадаємо, Ірина Морозюк позувала в чорному обтягуючому топіку. З вузького одягу вистрибували груди і, здавалося, що зараз опиняться зовні.

Також красуня позувала в тісних бордових лосинах.

Високі коричневі чоботи, картата сорочка і аксесуари доповнили образ спекотної блондинки.

Раніше повідомлялося, що Ірина Морозюк постала в штанях і топіку. Останній був настільки маленьким, що бюст прямо випирав з нього. Дівчина сиділа на спортивному снаряді, розставивши ноги. Поруч можна побачити чоловіка, який дивився на Морозюк під час зйомки, можливо, це був тренер.

Знімок також був оприлюднений в сторіз.

Нагадавши, колишня дружина зірки "Динамо" Морозюка ледве втримала бюст у небезпечному декольте

А ще Politeka писала, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка широко розставила ноги в тісних лосинах

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