Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай показала підкачану фігуру в незвичайному блискучому бікіні

Молода спортсменка вже не раз заявляла, що вважає себе товстою через хворобу, тому не бачить сенсу соромитися свого тіла, приймаючи даний факт. Тепер дівчина активно займається в залі і вдома і запевняє, що любити себе можна в будь-якому вигляді.

Тому дівчина не боїться показати не скромні кадри, на яких блищить в найнеймовірніших бікіні або спортивних відкритих костюмах. Цього разу Кай продемонструвала фанатам жарким бікіні з блискітками кольору веселки. При цьому дівчина прогнулася так, що не могла утримати бюст «на місці» і показала трохи зайвого.

Ось що пишуть в мережі на адресу підкачаної красуні з досить пишними формами:

«Або це просто божевілля🔥; Виглядає так гаряче, палко, сексуально 😘baeb😘😘👄; Я бачу веселку🌈🌈🌈; Джун яке біле і гарне тіло і стегна; Мені теж потрібні сонячні промені 🔥🔥; Приголомшливо ❤️; Сексуальні картинки 🔥🔥; Люблю це тіло 😍❤️😍; Чистий вогонь кожен раз; соковита, смачна дівчина в бікіні люблю тебе, люба 🔥❤️; Ти виглядаєш приголомшливо 😍; Дивовижні кадри, дорога, так тримати 👍🏼».

Також ми писали, що завдяки домашнім кадрам, не схожим на інші, Лексі також підкорює Instagram. На одному з таких фото дівчина позувала в спортивній білизні, білому топі і з яскравою посмішкою на обличчі, адже під час того, як був зроблений знімок, вона лежала на підлозі разом з домашнім вихованцем.

Ось що пишуть в мережі:

"Ти мене заганяєш🔥 🤯 🤯 🥵; так мило, майстерно спокусила❤️; розкішний вигляд, Вау; так чертовски гаряча красуня; відмінні кадри🔥 🔥; 😍 😍 так мило; так дуже дуже красиво; волосся😍 😍; відмінні кадри! Ха-ха. Люблю цю собаку. 💪 🏼 💯 ; Приголомшливо️️; дивовижні картинки👍 🏼; бідна собака так ображена, лол; дуже мила картинка❤️».

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