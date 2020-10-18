Американська фітнес-модель Соммер Рей показала жаркий образ в джинсовому костюмі

Дівчина в 21 рік є однією з найбільш затребуваних фітнес-моделей, а також наймолодшою з них. Соммер вже обзавелася власним магазином, який постійно рекламує і відзначає презентації нових колекцій одягу.

Для того, щоб підтримувати образ, дівчина почала зніматися в незвичайних фотосесіях і кожен раз в іншому іміджі. Так, на фото можна побачити, як стильна блондинка знову акцентувала увагу на бюсті. Рей відчинила куртку, під якою немає навіть ліфчика і спокусливо позувала посеред дороги.

При цьому дівчина доповнила образ такими ж світло-сірими джинсами з високою посадкою і розпустила світлі локони. Пікантна деталь її образу також не залишилася непоміченою фанатами:

"Що ж, ми бачимо тут справжню пристрасть😂 😂 🤫; дівчина виглядає просто чарівно😍; не бюстгальтер фарбує тебе, а цей погляд😜; ти повинен подивитися на мій ДМ; вогонь, вона пристрасно спокушає будь-кого🔥 😀; придивіться, щось послизнулося; ваше тіло-Це ваш храм, якщо ваш храм може бути маленьким, але завжди ідеальним; там так приголомшливо; добре, я дивлюся на них годинами; що ж, тоді твої проблеми виглядали б непогано».

Ми раніше повідомляли, що дівчина просуває власну колекцію одягу і підкреслює, що не соромиться своїх форм. Справа в тому, що Соммер помітно підкачала сідниці, проте її бюст фактично нульового розміру завжди піддавали критиці в Instagram. Соммер вважає, що їй нічого соромитися і на доказ цього розкрила сорочку і показала форми без білизни.

Фото вийшло провокативним і викликало бурю з коментарів в мережі:

"Візьми сорочку; просто красиво; Соммер ви зустрічаєтеся з Джарвісом; ти ідеальна💪 😘❤️; вони точно не жирні; Просто натягніть сорочку трохи, щоб не надіти її😂; красива мем 😇; У тебе дуже щасливий фотограф; хто саме сказав, що вони плоскі; так, без сорочки; і я закоханий в твої брови. 🥰 ; Дай мені трохи твого торта😋 🎂 🎂 🍰; хіба це не та картинка, що у Джарвіса в якості екрану блокування?».

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