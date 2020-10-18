Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай приміряла незвичайний костюм з тонкою маєчкою

Молода красуня звикла до того, що раніше її часто критикували за зайву вагу і пишні форми. Щоб перетворити, боротися з хворобою і комплексами, Лексі вирішила займатися спортом і розвивати витривалість. Дівчина не тільки прокачала своє тіло і показала, як це зробити навіть вдома в своїх відео в соціальній мережі Instagram, але ще і придбала популярність серед користувачів.

Так, білява дівчина почала показувати, як вона займається, як підтягує форми і стежить за собою. При цьому, щоб підкреслити жіночну фігуру, вона вирішила періодично брати участь у фотосесіях, несхожих на інші. У них Лексі не позує в білизні або купальниках, але підкреслює достоїнства іншими нарядами.

Дівчина блищить в звабливих сукнях, модних спортивних костюмах і навіть приміряє образи офісних бізнес-леді, як цього разу. У чорному брючному костюмі і стильною маєчці на тонких лямках, Лексі вдалося підкорити всіх:

"Чудово🖤❤️🖤; ти завжди виглядаєш дуже розумно і дуже сексуально ❤ ️ 🤗 🥰 😘 мило❤️🥰; абсолютно приголомшливо; чудова💗 💝 💯; так, синій Бетмен одружується на Червоній Бетгерл; ці ноги!; Ти виглядаєш так приголомшливо ❤; Ваш фотограф зробить ваші найкращі знімки !!; Відмінні картинки🔥 🔥 🔥; обожнюю наряди і зачіски😍 😍; хто-небудь ще не кричить вам? 💕 ; Так красиво, як завжди, вау😍 😍 😍; виглядає як зазвичай приголомшливо😘 😍❤️🔥 💯".

Раніше ми також писали, що Кай не приховує - їй приємна увага, але вона не хоче, щоб хтось брав з неї приклад і фанатично тренувався. Лексі впевнена, що все повинно бути в міру і треба слухати свій організм, щоб позбутися комплексів. Дівчина на одному з фото також показала, що може виглядати і справді незвично. В образі ляльки Барбі в рожевому комбінезоні з кольоровим принтом дівчина була не схожа на себе саму.

"Дуже красивий! Гарний наряд; занадто Краса🔥 😍 👌", " люблю, як ти одягаєшся; дійсно крутий наряд; вибухни все це, ти вже зламав всі кнопки; ідеально🌸 🐇 🍭 🦄; Супер приваблива моя мила цукерка; обожнюю це; вау !! Ідеальна жінка дійсно існує, ти зламала всі межі🔥 🔥 🔥", - пишуть користувачі.

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