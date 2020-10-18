Відома українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук показала, як проводить відпустку

На фото Марина позувала в жовтому купальнику і великому капелюшку. Красуня посміхалася на камеру, влаштувавшись на шезлонгу, який знаходився на пляжі. Знімок вийшов сонячним і навіть пікантним, адже Бех трохи засвітила засмаглі груди. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ранок", - підписала зірка фотографію.

На другому фото красуня вже була без капелюха, зате можна помітити сонцезахисні окуляри. Волосся Романчук залишила розпущеним, а здалася в червоному купальнику. Зірка показала себе, роблячи селфі, на тлі моря. Красуня посміхалася і дивилася прямо в об'єктив камери.

"Поговоримо? Відповім на цікаві запитання", - написала Марина під другим кадром.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, так як знімки були в сторіс Instagram, але так і хочеться написати: "Тримайте щелепи, найсміливіша фантазія".

Повідомлялося, що українська спортсменка-легкоатлетка Марина Бех-Романчук розповіла про свій відпочинок.

Легкоатлетка записала кілька сторіз, в яких похвалилася фігурою: "сама пружність". Бех постала в жовтому бікіні. Спортсменка одягла маленький ліфчик з палітуркою посередині.

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