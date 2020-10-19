Американська фітнес-модель Соммер Рей показала своє ідеальне тіло
Знаменитість заробила ідеальні форми, завдяки наполегливим тренуванням, передає Politeka.net. Її Instagram сповнений фотографій, на яких вона показує свої сідниці та інші частини тіла в найсміливіших нарядах.
На одних з останніх знімків знаменитість постала в чорному оксамитовому боді, яке спустилося з плечей.
При цьому накачані, засмаглі ніжки зірки спокусливо блищали на світлі. Крім того, модель натягнула на них білосніжні гольфики, які виглядали на фото чудово.
Соммер покружляла перед камерою і показала шикарний вигляд ззаду, який просто заворожував.
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Пружні сідниці, як і ніжки, красиво сяяли. Модель закинула своє хвилясте волосся набік, вихваляючись досконалістю образу - зірка гцдна заздрості.
"Грім стегна ⚡️", - написала Рей.
За 12 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі висловлювали своє захоплення.
Нагадаємо, модель Соммер Рей постала в короткому шкіряному топіку. Наряд обтягнув її тіло без білизни, а також оголив красивий животик.
Попереду на шкірі були пікантні вирізи, з'єднані тонкими бретельками з залізними кільцями.
Така фігура виглядала просто неймовірно у відвертому топіку.
Раніше повідомлялося, що моделі Соммер Рей вдалося вразити багатьох своїх шанувальників, вся справа в тому, що красуня позувала не одна. Дівчина приміряла міні-бікіні білого кольору в чорну цяточку, а її подруга Червоно-жовтий купальник досить насичених тонів. При цьому обидві світловолосі дівчини виглядали підтягнуто і витончено.
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