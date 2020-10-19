Американська фітнес-модель Соммер Рей показала своє ідеальне тіло

Знаменитість заробила ідеальні форми, завдяки наполегливим тренуванням, передає Politeka.net. Її Instagram сповнений фотографій, на яких вона показує свої сідниці та інші частини тіла в найсміливіших нарядах.

На одних з останніх знімків знаменитість постала в чорному оксамитовому боді, яке спустилося з плечей.

При цьому накачані, засмаглі ніжки зірки спокусливо блищали на світлі. Крім того, модель натягнула на них білосніжні гольфики, які виглядали на фото чудово.

Соммер покружляла перед камерою і показала шикарний вигляд ззаду, який просто заворожував.

Пружні сідниці, як і ніжки, красиво сяяли. Модель закинула своє хвилясте волосся набік, вихваляючись досконалістю образу - зірка гцдна заздрості.

"Грім стегна ⚡️", - написала Рей.

За 12 годин пост зібрав більше одного мільйона лайків і багато коментарів, в яких користувачі мережі висловлювали своє захоплення.

Нагадаємо, модель Соммер Рей постала в короткому шкіряному топіку. Наряд обтягнув її тіло без білизни, а також оголив красивий животик.

Попереду на шкірі були пікантні вирізи, з'єднані тонкими бретельками з залізними кільцями.

Така фігура виглядала просто неймовірно у відвертому топіку.

Раніше повідомлялося, що моделі Соммер Рей вдалося вразити багатьох своїх шанувальників, вся справа в тому, що красуня позувала не одна. Дівчина приміряла міні-бікіні білого кольору в чорну цяточку, а її подруга Червоно-жовтий купальник досить насичених тонів. При цьому обидві світловолосі дівчини виглядали підтягнуто і витончено.

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