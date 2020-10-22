Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе на радість фанатів
На фото Юлія показала себе зовсім без одягу, прикривши себе тільки сірими трусиками. Мішура залишила волосся розпущеним, а з'ьявилася досить близько. Зірка без сорому демонструвала рельєфне тіло, прикриваючи руками тільки бюст. Фото вийшло досить спокусливим і мотивуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Доброго ранку мир, щастя, новий день", - підписала фотографію тегами Юлія.
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Фанати поставили майже 200 лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Гармата".
Раніше ми повідомляли, що популярна українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила фанатів, показавши пружні форми в одній майці.
"Всередині кожної жінки живе ще одна мадам, з якою знайомлять не відразу і не всіх», - йдеться в повідомленні.
Звернемо увагу, що на знімку видно Мішуру, яка позує в одній майці без білизни. При цьому поруч з нею нібито стоїть її зменшена копія, але все в тій же майці.
Повідомлялося, що 29-річна фітнес-модель Юлія мішура блиснула м'язистим тілом в спортзалі.
Так, на останніх фото, які вона розмістила на сторінці в Instagram, мішура показала пружні форми під час занять в спортзалі.
Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура упакувала пружні форми в тісний топ без білизни
А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура в білих трусиках вразила рельєфами
Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура в одних трусиках показала своє головне достоїнство