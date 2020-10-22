Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе на радість фанатів

На фото Юлія показала себе зовсім без одягу, прикривши себе тільки сірими трусиками. Мішура залишила волосся розпущеним, а з'ьявилася досить близько. Зірка без сорому демонструвала рельєфне тіло, прикриваючи руками тільки бюст. Фото вийшло досить спокусливим і мотивуючим. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Доброго ранку мир, щастя, новий день", - підписала фотографію тегами Юлія.

Фанати поставили майже 200 лайків і не писали Коментарі, але так і хочеться додати: "Гармата".

Раніше ми повідомляли, що популярна українська фітнес-модель Юлія Мішура вразила фанатів, показавши пружні форми в одній майці.

"Всередині кожної жінки живе ще одна мадам, з якою знайомлять не відразу і не всіх», - йдеться в повідомленні.

Звернемо увагу, що на знімку видно Мішуру, яка позує в одній майці без білизни. При цьому поруч з нею нібито стоїть її зменшена копія, але все в тій же майці.

Повідомлялося, що 29-річна фітнес-модель Юлія мішура блиснула м'язистим тілом в спортзалі.

Так, на останніх фото, які вона розмістила на сторінці в Instagram, мішура показала пружні форми під час занять в спортзалі.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура упакувала пружні форми в тісний топ без білизни

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура в білих трусиках вразила рельєфами

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура в одних трусиках показала своє головне достоїнство



