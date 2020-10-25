Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай приміряла зухвалий образ байкерші під час поїздки на мотоциклі

Модель є рекламним представником енергетичних напоїв для спортсменів, тому часто знімає оригінальні ролики на вулиці під час своїх тренувань. При цьому особисті відео Лексі показує досить рідко. Цього разу Кай вразила зміною іміджу.

Яскрава блондинка з пишними формами і лялькової зовнішністю часто балує фото в бікіні, купальниках і спортивних костюмах. При цьому на новому особистому ролику Кай була не схожа на себе. У білих рваних джинсах і чорній шкірянці з чобітьми ботфортами такого ж кольору, що і куртка, дівчина виглядала дуже сміливо.

Все заради того, щоб з гордістю покататися на потужному і дорогому байку. Вразити фанатів вдалося відразу, адже дівчина блиснула ще й власними достоїнствами:

«Таке класне відео 👏🏻👏🏻👏🏻; Приголомшливо 😍; Поїздка💪🏾💪🏾🔥🔥; Я хочу поїхати з тобою 😍; Обожнюю цю зйомку, дитинко 🔥; Приголомшливі флюїди 👌👌👌Класне відео 🔥🔥; Дивно😊; Така красива 💫; Смачний 💙❤️; Мені це подобається 🙌🏻; Ви такі неймовірно красиві, і мені подобається цей байк 😍❤️; Красива богиня; Я закохався в тебе❤️; Гарна😍 гламурна💋💋💋; солодка принцеса з поганою *упою».

Ми раніше писали, що дівчина з пишними формами не боїться змінити імідж, щоб показати: вона може бути приваблива в будь-якій вазі і в будь-якій формі. Фітнес-модель схильна до повноти, тому легко набирає зайву вагу. Проте, Лексі з цього приводу не комплексує і з легкістю показує переваги в бікіні або ледь помітній білизні.

В цей же раз спортсменці вдалося підкреслити фігуру сукнею бірюзового кольору з глибоким декольте. Лексі показала при цьому бюст без білизни і вразила його розмірами. Засмагла шкіра зірки і світлі локони виглядали дуже доглянуто, що також відзначили фанати в мережі.

Відзначимо, що їй подобається це плаття, Лексі вирішила також похвалитися обновкою в своїй колекції суконь, які вона зрідка демонструє.

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