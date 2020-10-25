Американська фітнес-модель Соммер Рей показала в одній білизні, як прокачала тіло

Соммер стала популярна в Instagram досить швидко, при цьому дівчина не тільки змогла похвалитися завзятістю і цілеспрямованістю. Рей знала, як доглядати за собою і привернути увагу публіки, адже народилася в родині бодібілдерів і тренуватися почала з шістнадцяти років.

Так як Рей є однією з найпопулярніших фітнес-моделей в Instagram, вона також відкрила магазин одягу і періодично влаштовує фотосесії для дорослих журналів в одній білизні. Як видно на фото, Рей любить експериментувати, надягати різні образи і не соромиться показувати, як виглядає її фігура.

У чорному бікіні Соммер виглядала вельми пікантно і змогла підкорити фанатів видом ззаду, адже підкачані форми нікого не залишають байдужими:

«Мені так важко прямо зараз, хочеться дивитися на це вічно; Ви дуууже сильно нагадуєте мені Лексі Ріверу; Ти в порядку; така будь підбадьорить; Так жарко; божечки, які величезні😤😫🤣; Я закоханий мила; як багата ця дівчина, просто приголомшливо; О, мені це подобається😏😏; Земний ангел; Хто весь час просить у неї торт 🍑😩; Джарвіс тобі більше не потрібен; Люблю це 🔥🔥Ти просто живий значок, я маю на увазі».

Ми також писали, що знаменитість заробила ідеальні форми, завдяки наполегливим тренуванням. Її Instagram сповнений фотографій, на яких вона показує свої сідниці та інші частини тіла в найсміливіших нарядах.

На одних з останніх знімків знаменитість постала в чорному оксамитовому боді, яке спустилося з плечей.

При цьому накачані, засмаглі ніжки зірки спокусливо блищали на світлі. Крім того, модель натягнула на них білосніжні гольфики, які виглядали на фото чудово.

Соммер покружляла перед камерою і показала шикарний вигляд ззаду, який просто заворожував. Пружні сідниці, як і ніжки, красиво сяяли. Модель закинула своє хвилясте волосся набік, хвалячись досконалістю образу-зірка гідна заздрості.

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