Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала зухвалу фотосесію на байку в чорній білизні

Спортсменка може похвалитися досить пишними формами, які вона, за словами самої Соммер, змогла отримати завдяки наполегливим тренуванням. Дівчина багато займається спортом, влаштовує прогулянки на пляжі і фотосесії на природі для залучення уваги.

Instagram Соммер став також популярним і тому, що дівчина почала частіше зніматися у фотосесіях в незвичайних образах. Так, дівчина влаштовує мийку вікон заради пікантних кадрів, переодягається в пральні або навіть обливається холодною водою в душовій, як би дражнячи видом.

Цього разу модель знялася без штанів, позуючи на байку і надівши лише тонку, майже прозору блузку разом з чорною білизною. Дівчина зігнулася вперед, виставивши сідниці і постав з досить пікантного ракурсу перед фанатами:

«у моїй смузі, на моїй частоті ..; Gorgeos ❤️😍; твій такий милий бікіні; ти гаряча штучка; 🔥 вогонь 👅 😍 доповнення; чорт візьми, це ідеально! дозвольте сказати, що ти чертовски красива дівчина; Солодка дівчина; я хотів би побачити інший ракурс; Так, я хочу вдарити це; твоя Гаряча дівчина; хто їде на велосипеді без штанів на хахахаха; так жарко💗 😍; хотів би я бути тим мотоциклом, лол; більше фотографій Вас і Харлей, будь ласка le; вона дійсно гаряча😍 😍 🤓; коли вони кажуть, що красива, ви більше, ніж визначення; так підходить».

Ми також писали, так як Рей є однією з найпопулярніших фітнес-моделей в Instagram, вона також відкрила магазин одягу і періодично влаштовує фотосесії для дорослих журналів в одній білизні. Як видно на фото, Рей любить експериментувати, надягати різні образи і не соромиться показувати, як виглядає її фігура.

У чорному бікіні Соммер виглядала вельми пікантно і змогла підкорити фанатів видом ззаду, адже підкачані форми нікого не залишають байдужими:

"Мені так важко прямо зараз, хочеться дивитися на це вічно; Ви дуууже сильно нагадуєте мені Лексі Ріверу; ти в порядку; така будь-якого підбадьорить; О, мені це подобається😏 😏; земний Ангел; хто весь час просить у неї торт🍑 😩; Джарвіс тобі більше не потрібен; люблю це 🔥 🔥 ти просто живий значок, я маю на увазі».

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