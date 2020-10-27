Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе на радість фанатів

На фото красуня позувала в помаранчевому топі і лосинах, а образ доповнила стильними кросівками. Волосся у дівчини були зібрані назад, а здалася Красуня на лавочці, задерши одну ногу. Зірка знімала себе на телефон в дзеркало і її зовсім не бентежило те, що з топа дещо прямо випирає. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Більше тижня без тренувань, важко, блін", - написала красуня під фото.

Фанати нічого не писали під публікацією і поставили більше ста лайків, але так і хочеться додати: "Мотивуєш"

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Юлія Мішура вразила спортивною формою під час тренування.

Юлія Мішура позує в спортивному ліфчику і обтягуючих синіх штанях, які підкреслили її ідеально струнку фігуру і м'язисте тіло. Дівчина вибрала дуже короткий топ, продемонструвавши шанувальникам плоский животик і помітний прес, а також значний бюст. Відразу видно-ось це тіло, створене наполегливими стараннями.

Ми писали, що 29-річна фітнес-модель Юлія Мішура блиснула м'язистим тілом в спортзалі.

Зараз ефектна красуня є досить успішним блогером і ділитися з аудиторією знімками підтягнутого тіла і роздає поради щодо приведення свого організму в спортивну форму.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура показала ідеальне тіло в ліжку

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура без ліфчика захопила рельєфним тілом

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура блиснула розкішним бюстом без білизни в спортзалі



