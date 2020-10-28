Відома фітнес-модель Юлія Мішура показала себе в незвичайному образі

На фото Мішура позувала в чорній білизні, а волосся залишила розпущеним. Дівчина спокусливо вигнулася, демонструючи пружний бюст. Юлія навіть закрила очі від задоволення, а рукою взялася за штани. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадри були в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"особлива любов, що обпалює".

Раніше ми повідомляли, що фітнес-модель Юлія мішура вразила пишними формами у відвертому ТОПі, забувши надіти під нього білизну.

Цього разу мішура сфотографувала себе в дзеркалі ліфта. Вона вирушила на прогулянку в модних вільних джинсах зі стильним ремінцем і короткому обтягуючому топі. При цьому було помітно, що модель вирішила не обтяжувати свої пишні груди ліфчиком.

Повідомлялося, що популярна фітнес-модель Юлія Мішура вразила спортивною формою під час тренування.

Юлія мішура позує в спортивному ліфчику і обтягуючих синіх штанях, які підкреслили її ідеально струнку фігуру і м'язисте тіло, на радість численних підписантів в Інстаграм.

Нагадавши, фітнес-модель Юлія мішура упакувала пружності у вузенький топ

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Юлія мішура показала ідеальне тіло в ліжку

Також Politeka повідомляла, що фітнес-модель Юлія мішура без ліфчика захопила рельєфним тілом



