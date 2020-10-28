Колишня дружина екс-гравця " Динамо" Миколи Морозюка Ірина похвалилася відпочинком

На фото Ірина позувала в кольорових штанях і бікіні на мотузочках. Красуня лежала на шезлонгу, а образ доповнила бейсболкою з написом "Королева". Дівчину знімали зверху, поки вона тягнула руки вгору. На фото можна помітити і знамените тату у вигляді поцілунку губ на грудях. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, адже кадр був викинутий в сторіс Instagram, але так і хочеться додати:"бестія".

Ми повідомляли, що дружина відомого українського футболіста Миколи Морозюка Ірина похвалилася своїми досягненнями на відпочинку.

"Талановита людина-талановита у всьому. Важче ніж я думала, особливо встати. Інструктор давав 0 шансів як для першого разу», - написала Морозюк під фото.

Повідомлялося, що колишня дружина екс-капітана «Динамо» Ірина Морозюк посвітила чудовими вигинами, вбравшись в одне боді.

На опублікованій фотографії Морозюк позує в одному боді. Завдяки цьому, можна було оцінити красу знаменитості, що і зробили її шанувальники.

"Це страйк", "це не може бути справжнім",» яка ви шикарна«,» хороша Ірунчик«,» вогонь вид«, " там на Біленькому, порізалася?", "вид на мільйон", - пишуть вони.

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