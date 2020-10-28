Американська фітнес-модель Соммер Рей показала підкачані форми в нюдовому бікіні

Соммер тренувалася з шістнадцяти років, щоб отримати заповітні форми «як у Кім», дівчина мріяла про славу, яку отримали її батьки-спортсмени. У 21 рік у Рей тепер є найпопулярніший аккаунт в Instagram серед фітнес-моделей. Дівчина справила враження на безліч шанувальників, тому змогла відкрити свій магазин спортивного одягу і бікіні.

Тепер вона активно рекламує їх під самим різним приводом і навіть під час прогулянки на пляжі або особистих Селфі відзначає свою продукцію. На фан-акаунтах почали з'являтися такі ж кадри з Рей, яка робить акцент на сідницях і показує ті максимально без одягу.

У нюдовом бікіні дівчина не стала приховувати форми і повернулася до камери спиною. Тілесного кольору купальник зміг вдало підкреслити достоїнства знаменитості.

Ось що пишуть в мережі:

"Ти така ідеальна; вона ідеальна, але, ймовірно, розбиває серце !!; Можна мені це фото; Соммер Рей-це не горе, вона ідеальна і гаряча дівчина в Instagram, я буду радий познайомитися з нею або піти з нею на побачення; Вау, красива і дуже розкішна дівчинка, мені це подобається ...; Багата міджіта😍 😍 😍 😘 🔥 🍑 🥰; цю фотографію потрібно робити оголеною».

Ми також писали, що Instagram Соммер став також популярним і тому, що дівчина почала частіше зніматися у фотосесіях в незвичайних образах. Так, дівчина влаштовує мийку вікон заради пікантних кадрів, переодягається в пральні або навіть обливається холодною водою в душовій, як би дражнячи видом.

Цього разу модель знялася без штанів, позуючи на байку і надівши лише тонку, майже прозору блузку разом з чорною білизною. Дівчина зігнулася вперед, виставивши сідниці і постав з досить пікантного ракурсу перед фанатами:

"Твій такий милий бікіні; ти гаряча штучка; 🔥 вогонь 👅 😍 доповнення; чорт візьми, це ідеально!; дозвольте сказати, що ти чертовски красива дівчина; Солодка дівчина; я хотів би побачити інший ракурс; Так, я хочу вдарити це; хотів би я бути тим мотоциклом, лол; Більше фотографій Вас і Харлей, будь ласка le; вона дійсно гаряча😍 😍 🤓; коли вони кажуть, що красива, ви більше, ніж визначення; так підходить».

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