Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай показала домашній образ в модному білому боді

Молода фітнес-спортсменка тільки набирає популярність в мережі, вражаючи свій фігурою. Щоб перетворитися по повній програмі, дівчині довелося багато тренуватися. Раніше, за словами самої Лексі Кай, вона страждала від зайвої ваги і хвороб. Тому, щоб виглядати так, як вона хоче, їй довелося багато займатися.

Тепер, через багато часу, дівчина підкреслює: їй не вдалося кардинально схуднути, але вона змогла помітно підкачатися, тому навіть при низькому зростанні і немаленькій вазі вона відчуває себе комфортно. Пружний бюст, підкачані ноги і яскрава зовнішність зробили Лексі знаменитою в Instagram, її навіть прозвали лялькою-спортсменкою.

На думку багатьох, дівчина виглядає дуже незвично, прямо як лялька Барбі. У білому боді з сірою смужкою модель також привернула увагу до себе. Тонка тканина вигідно почеркнула бюст зірки, надавши їй милий і одночасно з тим спокусливий вигляд.

"Я хочу потрапити з тобою в карантин. Хочете бути моєю віртуальною любов'ю? 😆 💕 ",- кокетливо написала Лексі під фото.

Ось що відповідають в мережі:

"Флірт в 2020 році; Святий вау ... смачно; Привіт друг красива😍; просто розкішна красуня; чудово 😍; Вау! Чудовий образ !! 😍 😍 ; Виглядає досить добре, щоб зголодніти; так виразно; абсолютно приголомшливо😮 👌 😉 🔥; Вау ... Я хотів пожартувати, щоб розсмішити тебе, але ти теж🔥; смакота; ти така красива; Абсолютно чудово і красиво🔥 🔥 🔥; це смішно, яке ти шоу для диму LOL🔥; Хммм .... дай мені подумати над цим😏 😉; завжди з тобою😍 🔥; ти дуууже приголомшлива любов😍 😍 😍».

Також раніше ми писали, що дівчина з пишними формами не боїться змінити імідж, щоб показати: вона може бути приваблива в будь-якій вазі і в будь-якій формі. Фітнес-модель схильна до повноти, тому легко набирає зайву вагу. Проте, Лексі з цього приводу не комплексує і з легкістю показує переваги в бікіні або ледь помітній білизні.

Спортсменці вдалося підкреслити фігуру сукнею бірюзового кольору з глибоким декольте. Лексі показала при цьому бюст без білизни і вразила його розмірами. Засмагла шкіра зірки і світлі локони виглядали дуже доглянуто, що також відзначили фанати в мережі.

Відзначимо, що їй подобається це плаття, Лексі вирішила також похвалитися обновкою в своїй колекції суконь, які вона зрідка демонструє.

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