Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай дозволила розглянути свою фігуру в короткому топі 

Відома красуня заворожила своїми формами вже 761 тисячу користувачів мережі, пише Politeka.net. Саме ця кількість шанувальників підписалися на її сторінку в Instagram.

Зірка часто радує своїх шанувальників жаркими знімками. Так, наприклад, на одному з останніх фото Кай постала в обтягуючому топіку, який просто чудово підкреслив її пишні груди. 

Наряд також оголив пружний животик. Топ сидів на плечах приспущено, через що він оголив шовкову шкіру. 

Модель в білосніжних джинсах сперлася об байк. Зірка розпустила волосся і закинула їх набік, оголивши вушко з блискучою сережкою. 

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Модель пильно дивилася в камеру, відкривши пухкі губи. 

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Навіть у найпохмуріші дні", - підписала знімок Лексі. 

За п'ять годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали компліменти фігурі знаменитості та красивому фото. 

"Захоплює дух", - написав один з шанувальників.

Нагадаємо, Лексі Кай з легкістю виставляє напоказ пікантні частини тіла. Завдяки підкачаним сідницям навіть в спортивному костюмі дівчина виглядає привабливо і яскраво. У персиковому костюмі без принтів Кай продемонструвала, як підтягнула форми.

Раніше ми писали, що Лексі Кай  показала фігуру в незвичному салатовому бікіні з "кислотним" відтінком, було представлено на фан-акаунті. Щоб показати, як вона накачала сідниці, зірка повернулася до об'єктива боком і підняла лямки бікіні.

"Незалежно від вашого розміру, не дозволяйте нікому говорити вам, що ви некрасива", - написала блондинка. 

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