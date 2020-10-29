Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай дозволила розглянути свою фігуру в короткому топі
Відома красуня заворожила своїми формами вже 761 тисячу користувачів мережі, пише Politeka.net. Саме ця кількість шанувальників підписалися на її сторінку в Instagram.
Зірка часто радує своїх шанувальників жаркими знімками. Так, наприклад, на одному з останніх фото Кай постала в обтягуючому топіку, який просто чудово підкреслив її пишні груди.
Наряд також оголив пружний животик. Топ сидів на плечах приспущено, через що він оголив шовкову шкіру.
Модель в білосніжних джинсах сперлася об байк. Зірка розпустила волосся і закинула їх набік, оголивши вушко з блискучою сережкою.
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Модель пильно дивилася в камеру, відкривши пухкі губи.
"~Вона все ще могла бачити Захід Сонця
Навіть у найпохмуріші дні", - підписала знімок Лексі.
За п'ять годин пост зібрав понад 7000 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали компліменти фігурі знаменитості та красивому фото.
"Захоплює дух", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Лексі Кай з легкістю виставляє напоказ пікантні частини тіла. Завдяки підкачаним сідницям навіть в спортивному костюмі дівчина виглядає привабливо і яскраво. У персиковому костюмі без принтів Кай продемонструвала, як підтягнула форми.
Раніше ми писали, що Лексі Кай показала фігуру в незвичному салатовому бікіні з "кислотним" відтінком, було представлено на фан-акаунті. Щоб показати, як вона накачала сідниці, зірка повернулася до об'єктива боком і підняла лямки бікіні.
"Незалежно від вашого розміру, не дозволяйте нікому говорити вам, що ви некрасива", - написала блондинка.
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