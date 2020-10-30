Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала яскравий відпочинок на узбережжі в новому бікіні
Соммер є однією з найвідоміших моделей, а кількість її шанувальників вже давно перевищила позначку в 25 мільйонів фоловерів. Завдяки масовій підтримці фанатів, дівчина відкрила свій магазин одягу і тепер спортсменка всіляко привертає увагу до себе, завдяки пікантним бікіні.
Соммер подобається підкреслювати достоїнства свого тіла, так як вона довгі роки намагалася підкачатися і домогтися ідеальних сідниць «як у Кім». Оскільки Рей хотіла виділятися на тлі інших, вона не робила пластики, до того ж в 21 рік вона і так багато чого домоглася.
Жаркий кадр в салатовому Бікіні на узбережжі вийшов досить стильним, тоді як другий підкреслив достоїнства Рей завдяки спокусливій позі моделі.
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"щасливого дня, улюблені 💛 чим ви, хлопці, сьогодні займаєтеся? 😛 » ,- пише Рей під постом.
Ось як реагують в мережі:
"Бомба уповільненої дії🍆 💦 🍑; ти мила; це розкіш бути такою🥵 🤣; вона виглядає дійсно приваблива☕ 🥛 🙏; продовжуйте в тому ж дусі😇 ✨ 🌞 👍; Я люблю тебе, дитина; ви так добре; я збираюся j 😂 😂 😂 це буде кращий день в моєму житті, якщо ти почнеш ділитися такими фото частіше; це буквально ти @monicaagranda; дивись гаряче, дитинко; suppp Шикарний !! 😍 😍 😍 ; Вау ось це те дошка де спина де груди взагалі не знайдеш; Ласкаво просимо😉; Милашка».
Раніше ми писали, що модель вражає яскравими фото з відпочинку майже кожен день. Так як дівчина намагається рекламувати одяг власного бренду, вона знімається в бікіні досить часто. Цього разу на сонячних кадрах Рей блиснула підтягнутими формами на великому надувному колі у формі фламінго.
Дівчина володіє ідеальною фігурою, яку отримала після декількох років тренувань в залі. Вона багато займалася, щоб підкачати сідниці, яких, за словами самої Соммер, раніше просто не було.
Тепер Рей всіляко виставляє їх напоказ. У кольоровому бікіні з футуристичним принтом дівчина посміхалася на камеру, крутилася на надувному колі і підкорювала природною красою.
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