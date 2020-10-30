Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай показала зухвалий образ в костюмі зі шкіри

Спортсменка є популярною моделлю, яка рекламує одяг для занять спортом і енергетичні добавки для харчування. Фітнес-красуня постійно показує в Instagram, як виглядає її пишна фігура в даний образах. Приміряючи лосини і топи, Лексі часто стає схожа на ляльку, тому її популярність швидко зростає.

На фан-акаунтах зірки в Instagram фанати в свою чергу часто діляться фото, які сама вона не публікує. На них Лексі постає в абсолютно нових образах. На одному з таких кадрів дівчина позувала в чорному короткому топі на замку і такого ж кольору велосипедках зі шкіри. Завершували зухвалий образ знаменитості ботфорти незвичайного Смарагдового забарвлення на шпильці.

Ось що пишуть в мережі:

«Ти той, про кого я думаю, але я не можу стежити за тобою; прекрасна дівчинка, красиві і ідеальні ніжки; чому не можна зупинятися💪🏻; Вам належить прийняти участь в нашому Національному конкурсі моделей; форми дуже великі; Чудово😍😍😍; Така красива і сексуальна; Чудовий💝💗😍💝; Абсолютно приголомшливий iamlexikai, у тебе усміхнені очі 💓; Вау, правда крута, дорога; Ти виглядаєш чудово, хун 🔥; Клас як завжди супер 💯💯; Неймовірні жінки, яка фантастична поза😘👌; Казкова, чарівна картинка! Ви виглядаєте фантастично як блондинка".

Ми також писали, що фітнес-спортсменка тільки набирає популярність в мережі, вражаючи свій фігурою. Щоб перетворитися по повній програмі, дівчині довелося багато тренуватися. Раніше, за словами самої Лексі Кай, вона страждала від зайвої ваги і хвороб. Тому, щоб виглядати так, як вона хоче, їй довелося багато займатися.

Тепер, через багато часу, дівчина підкреслює: їй не вдалося кардинально схуднути, але вона змогла помітно підкачатися, тому навіть при низькому зростанні і немаленькій вазі вона відчуває себе комфортно. Пружний бюст, підкачані ноги і яскрава зовнішність зробили Лексі знаменитою в Instagram, її навіть прозвали лялькою-спортсменкою.

На думку багатьох, дівчина виглядає дуже незвично, прямо як лялька Барбі. У білому боді з сірою смужкою модель також привернула увагу до себе. Тонка тканина вигідно почеркнула бюст зірки, надавши їй милий і одночасно з тим спокусливий вигляд.

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