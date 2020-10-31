Американська фітнес-модель Соммер Рей показала, кому зобов'язана своєю популярністю

21-річна фітнес-модель не соромиться розповідати, завдяки кому вона стала популярною в мережі і кому зобов'язана всьому, чого домоглася. Соммер дуже прив'язана до своєї мами-фітнес-моделі і бодібілдера Шерон Рей. Саме завдяки їй і батькові Соммер почала займатися спортом з підліткового віку і стала однією з найпопулярніших фітнес-моделей світу.

Щоб в черговий раз висловити свою подяку матері, Рей-молодша поділилася милими фото з нею і вразила при цьому фігурою, так як позувала в досить коротких шортах, ледь приховують сідниці.

"Я люблю тебе, мій найкращий друг, мій подарунок, моя друга половинка душі, я подзвоню тобі і розповім все інше, лол @shannon_rayyy💛», - мило підписала пост Соммер.

Ось як реагують на побачене в мережі:

"Обличчя Соммера на другому фото виглядає як "добре, мама, хапати здобич ніяково; ви обидві чертовски гарячі💯; я б там шорти розглянув, але ви без нижньої білизни; 🔥 ноги😮 😍; матуся вогонь; вау мама добре виглядає в цих джинсах; У тебе гаряча мама. Люблю це; ти точно отримав цей талант від твоєї мами; ти і твоя мама або схожі на сестер; чому вона так виглядає на другому фото; ви і ваша мама дійсно гарячі ципочки насправді гарячі жінки».

Соммер подобається підкреслювати достоїнства свого тіла, так як вона довгі роки намагалася підкачатися і домогтися ідеальних сідниць «як у Кім». Оскільки Рей хотіла виділятися на тлі інших, вона не робила пластики, до того ж в 21 рік вона і так багато чого домоглася.

Жаркий кадр в салатовому Бікіні на узбережжі також вийшов досить стильним, тоді як другий підкреслив достоїнства Рей завдяки спокусливій позі моделі.

Ось як реагують в мережі:

"Бомба уповільненої дії🍆 💦 🍑; ти мила; це розкіш бути такою🥵 🤣; вона виглядає дійсно приваблива☕ 🥛 🙏; подивися гаряче, дитинко; suppp шикарний !! 😍 😍 😍 ; Вау ось це те дошка де спина де груди взагалі не знайдеш; Ласкаво просимо😉; Милашка».

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