Колишня дружина екс-гравця "Динамо" Миколи Морозюка, модель Ірина, показала, як приготувалася до дорослих ігор на Хелловін

Зірка в кожному своєму пості в Instagram вражає яскравою зовнішністю і спокусливими образами, пише Politeka.net. Цього разу Ірина розпалила шанувальників своїм перевтіленням. (Щоб подивитися доскрольте до кінця сторінки)

На відео спочатку модель з'явилася в непоказній кофті, яку зриває і постає в жаркому образі розпусної школярки.

Морозюк одягла білий топік з кокетливими зав'язочками посередині. Наряд оголив пружний живіт, а розстебнуті гудзики дозволили помилуватися пишним бюстом.

На зірці були також міні-шорти в клітинку і з кокетливим чорним мереживом з боків. Яскрава помада на губах, окуляри, і намальований підтік крові завершили жаркий образ.

Ірина схопила чорний пояс, який зав'язала на руках.

"Щасливого Хелловіну", - написала модель.

За три години пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"Кисуля окулрна", " навіть Кент повинен збудиться від такого🔥 🔥 🔥", " справжній Гелловін)))", " Іріша, куди під'їхати?", "Моє серце зупинилося", "Супер", "Труселя шо бронежилет👍", " ви мега сексі 👏 круто....несіть це в маси...геть комплекси😉", " Образ поганої, кровожерливої школярки дуже навіть личить Вам😈", " тільки дайте знати де ви знаходитеся красива😍 🔥", " дійсно ідеально👍 👍", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Морозюк позувала в кольорових штанях і бікіні на мотузочках. Красуня лежала на шезлонгу, а образ доповнила бейсболкою з написом "Королева".

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