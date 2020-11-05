Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала, як виглядає результат тренувань
На кадрах Усманова здалася в коротеньких шортах і чорному топі. Красуня хвалилася тілом перед камером, стягуючи трохи шортики, щоб показати ідеальний животик. Волосся у тренера було розпущеним, а знімала себе Катерина на телефон перед дзеркалом. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Сьогодні у нас мотиваційне відео і болталка.
Дівчатка, а розкажіть в коментарях про свої лайфхаки і поради щодо підвищення мотивації?",- написала Усманова під фото.
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Фанати подивилися ролик більше 15 тисяч разів і написали коментарі:
"Боже яка музика, ну і Катя відповідно", "Супер", "зараз моя мотивація - власне відображення в дзеркалі і фото до/після. А починалося все, першим поштовхом, мотиватором були ви","Моя мотивація - частіше дивитися на Катю і слухати як вона мотивує", "Мішок картохи і...".
Повідомлялося, що відома фітнес-тренер Катерина Усманова зняла себе в дзеркалі і показала форми в топіку.
Усманова була в тугому топіку з глибоким декольте з якого виставився бюст. Тканина стиснула принади разом, чому вони здавалися ще спокусливішими.
Тонка талія і пружний живіт підкорив красою, а чорні лосини підкреслили пружні сідниці.
Нагадаємо, фітнес-тренер Усманова в білосніжному міні влаштувала спекотну фотосесію посеред поля
А ще Politeka писала, що фітнес-тренер Усманова в трусиках на мотузочках захопила пружним пресом
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