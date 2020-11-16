Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина показала, як розважається у ванній

На фото Морозюк позувала в білому халаті і чорній білизні. Красуня стояла перед дзеркалом, а волосся залишила розпущеним. Дівчина здалася у ванній і не ніяковіла демонструвати точену фігуру. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під кадрами, але так і хочеться додати: "Чортиця, знімай решту".

Повідомлялося, що екстравагантна дружина українського футболіста Миколи Морозюка продовжує розбурхувати мережу.

На фото Морозюк вбралася в чорний топ, суцільно всіяний паєтками, з-під якого так і випирають її силіконові принади. Акцент спокусниця зробила на пухких губах і хижому погляді.

"Якщо людина несподівано припинила суперечку, то це ще не означає, що ви маєте рацію, може він просто зрозумів , що ви тупий», - йдеться в підписі до фото.

Ми писали, що колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка похвалилася розкішною фігурою і розповіла, як розважається вночі після клубу.

Вона вибрала розкішне жовте плаття з глибоким вирізом. Сукня ідеально підкреслила пишні форми красуні, зробивши акцент на її тонкій талії. Морозюк зробила собі хвостик і традиційно нафарбувала губи червоною помадою.

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