Американський фітнес-модель Лексі Кай показала пишну фігуру в тонкій бежевій сукні

Цього разу Лексі відійшла від звичного образу спортсменки і вирішила похвалитися яскравим вбранням з мінімалістичним дизайном. Так, фітнес-красуня позувала перед камерою в цей раз не в лосинах і тонкому ТОПі, а в міні-сукні нюдового відтінку без будь-яких принтів і прикрас.

Головною пікантністю став виріз на бюсті дівчини з зав'язками. Завдяки даному варіанту пошиття вбрання Лексі вдалося показати свою фігуру у вигідному світлі. Як відомо, вона вважає, що дуже поправилася через схильність набирати зайву вагу при найменших змінах в життєвому ритмі. Тому дівчина намагається підбирати одяг з акцентами на верхню частину тіла.

На кадрах видно, що позує Лексі із задоволенням і дуже рада вибору сукні, яке змогло приховати не зовсім плоский живіт і повненькі ноги.

Ось як реагують в мережі:

"Ти виглядаєш в ньому чудово; Красиво😍 🔥 😘; дуже мило, сексуально і завжди дуже мило; ви така красива і шикарна !!!; Я одержимий тобою😍 😍❤️; це плаття так чудово. 💓 ; Це супер круто; Королева😍 ✨; гаряча красуня🔥 🔥 🔥; приголомшливо і мило🔥 🔥; ось це так! Ви сексуальні! Люблю сукню та її колір❤️; Ти така неймовірно красива. Сподіваюся, у тебе відмінний день ❤️" »

Ми також писали, що молода дівчина займається в залі вже багато років, тому в її Instagram-профілі досить багато кадрів після занять в залі, а також фото в спортивних костюмах. Завдяки ефектній зовнішності, дівчина почала рекламувати одяг для спортсменок і фітнес-моделей.

Тепер Лексі блищить кожен день в іншому образі. Дівчині подобається підкреслювати, що вона не женеться за схудненням і навпаки, за здоровий спосіб життя без шкоди для організму. Тому, дівчині вдалося при правильному харчуванні, збалансованим тренувань і правильному підходу до організації режиму дня роздобути форми мрії.

Дівчина захоплює фігурою і в коротеньких сірих шортах і укороченою темно-сірої майці з рваними дірками їй вдалося підкорити всіх. Сонячне фото з видному на її сідниці не залишило нікого байдужими.

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