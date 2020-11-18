Відома фітнес-модель Лексі Кай похвалилася собою на радість фанатів

На кадрах красуня позує в камуфляжному топі і шортах. Зірка залишила волосся розпущеним, а стояла Лексі на даху одного з будинків. Дівчина показала свої достоїнства фігури в останніх променях сонця. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Нічне небо", - підписала кадри Лексі Кай в Instagram.

Фанати подивилися ролик більше 30 тисяч разів і написали коментарі:

"Супер круто", "Прекрасна дитинко", "Красива жінка", "така золота красуня", "дуже-дуже холодно", "як завжди мило", " Ти виглядаєш приголомшливо. Люблю всі твої відео, які ти туди кладеш. Просто такі красиві", "незабутньо красиво, вишукано спокусливо", "чудово красиво", "Супер чудова краса", "як красиво, ти дуже мила-мила", "яке красиве сяйво золота, блиск і все таке", "ви чудово виглядаєте в цьому відео, а це красиве відео".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Лексі Кай показала пишну фігуру в тонкій бежевій сукні.

Цього разу Лексі відійшла від звичного образу спортсменки і вирішила похвалитися яскравим вбранням з мінімалістичним дизайном. Так, фітнес-красуня позувала перед камерою в цей раз не в лосинах і тонкому ТОПі, а в міні-сукні нюдового відтінку без будь-яких принтів і прикрас.

Нагадавши, Лексі Кай розкуто посвітила достоїнствами, перев'язавши їх тонким хусткою

А ще Politeka писала, що фітнес-модель Лексі Кай дала помилуватися своєю розкішшю в задертих шортиках

Також Politeka повідомляла, що Лексі Кай змусила чоловіків червоніти після свого тренування з м'ячиками



