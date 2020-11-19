Колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка Ірина блиснула формами в тісному топі

Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку дівчини в Instagram.

Ірина Морозюк вирішила не тільки похвалитися пишними формами, а й поділитися міркуваннями про те, як день, а точніше їх кількість впливає на людей.

"Гроші дуже псують людей☝Не всіх, але більшість. Я спілкуюся з різними людьми, з різними соціальними і матеріальними статусами. І ви знаєте, у простих, приземлених людей кількість лайна набагато менше", - написала вона.

Текст Ірина Морозюк супроводила Селфі. Вона відображена в тісному чорному топі, який ледве витримує натиск значних «м'ячиків». Однією рукою дівчина тримає телефон, а іншою – поправляє волосся.

Пікантності знімку додає відбиток червоної губної помади на грудях.

Фоловери Морозюк не встояли, побачивши таке.

"Ти ангел", "Поцілунок на грудях це супер", "Симпатяшка", "ідеальне тіло", "Іра, ти як завжди на висоті!", "І краса, і інтелект, і адекватність. Ну чи це не ідеал", "Мій ангел", - пишуть в коментарях.

Раніше ми писали, що колишня дружина екс-динамівця Миколи Морозюка похвалилася розкішною фігурою і розповіла, як розважається вночі після клубу.

Нагадаємо, колишня дружина екс-динамівця Морозюка ледь не розірвала кофту випираючими "м'ячами".

А ще Politeka писала, що колишня дружина екс-динамівця Морозюка потрясла "персиками" на тренуванні

Також Politeka повідомляла, що дружина легенди "Динамо" Морозюка без білизни і сорому показала стирчить бюст