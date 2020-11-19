Відома фітнес-модель Соммер Рей показала, як релаксує в спортзалі

На кадрах Соммер позувала в блискучому топі і шортиках. Красуня доповнила образ Гумкою на ногах, а волосся зібрала в косу. Рей почала танцювати під музику і підспівувати, трясучи пружними сідницями. Дівчина була в спортзалі і видно, що модель отримує задоволення від того, що відбувається. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Одержима цим. Я повинна це кинути? Також нове поповнення запасів груп на наступному тижні", - підписала кадри Соммер.

Фанати подивилися ролик більше мільйона разів і написали коментарі:

"Одного разу я бачив тебе в Колорадо, і я був так схвильований, але нервував, щоб щось сказати, тому заплакав і пішов за піцою", " дівчина. Мені потрібна твоя енергія і спортивна форма", "коли ви кидаєте воду в ванну", "уявіть, що ваше майбутнє яскраве, як зуби Соммер Рей", "ця атмосфера для мене".

Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася підкачаним тілом в модних "мармурових" лосинах.

У мармурових лосинах з сірими розлученнями спортсменка виглядала вельми пікантно, адже позувала спиною до камери і щосили хапалася пружними сідницями, які «створила собі сама на тренуваннях». Крихітний топ ідеально доповнив її простий, але стильний образ.

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