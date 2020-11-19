Відома фітнес-модель Соммер Рей показала, як релаксує в спортзалі
На кадрах Соммер позувала в блискучому топі і шортиках. Красуня доповнила образ Гумкою на ногах, а волосся зібрала в косу. Рей почала танцювати під музику і підспівувати, трясучи пружними сідницями. Дівчина була в спортзалі і видно, що модель отримує задоволення від того, що відбувається. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Одержима цим. Я повинна це кинути? Також нове поповнення запасів груп на наступному тижні", - підписала кадри Соммер.
Фанати подивилися ролик більше мільйона разів і написали коментарі:
86-річна Софі Лорен безцеремонно оголила декольте, наплювавши на вік: "Італійський варіант Гурченко"
Повністю роздягнена Дженніфер Лопес полонила своїми вологими вигинами: "Візьми всі мої гроші..."
На рідкісному фото Пугачової з братом і батьками знайшли копію її дочки Лізи: "Боже мій...."
Шалена Настя Волочкова без штанів зганьбилася фірмовим шпагатом на пляжі: "Теж крутиться"
"Одного разу я бачив тебе в Колорадо, і я був так схвильований, але нервував, щоб щось сказати, тому заплакав і пішов за піцою", " дівчина. Мені потрібна твоя енергія і спортивна форма", "коли ви кидаєте воду в ванну", "уявіть, що ваше майбутнє яскраве, як зуби Соммер Рей", "ця атмосфера для мене".
Повідомлялося, що американська фітнес-модель Соммер Рей похвалилася підкачаним тілом в модних "мармурових" лосинах.
У мармурових лосинах з сірими розлученнями спортсменка виглядала вельми пікантно, адже позувала спиною до камери і щосили хапалася пружними сідницями, які «створила собі сама на тренуваннях». Крихітний топ ідеально доповнив її простий, але стильний образ.
Нагадавши, фітнес-модель Соммер Рей показала вершину насолоди під душем
А ще Politeka писала, що підтягнута Соммер Рей звабила розміром своїх "бомбочок" в красивій білизні
Також Politeka повідомляла, що Соммер Рей безсоромно вип'ятила «блискучі " принади в декольте