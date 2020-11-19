Американська фітнес-модель Соммер Рей показала підкачане тіло в одній лише нижній білизні

Спортсменка в одній чорній білизні вирішила показати підкачану фігуру з досить сміливого ракурсу. Кадрами з нової фотосесії моделі вирішили поділитися також і фан-акаунти, які публікують кращі знімки Соммер в її образах.

На представленому фото дівчина позувала в чорній білизні досить мінімалістичного, але вельми відкритого дизайну. Рей показала при цьому підкачані сідниці і повернулася спиною до камери, приховавши бюст.

Справа в тому, що Соммер не любить показувати груди через те, що її часто висміювали в підлітковому віці. У дівчини нульовий розмір грудей і тому фітнес-модель звикла робити акцент саме на сідницях «як у Кім».

Ось як реагують на чорно-білий кадр шанувальники:

"Вони стали більше; одна романтика і тільки😍 😍; це типу подарунок, як святковий пиріг🎂 🎂; о мрія😍 😍; думаю, ти можеш розпалити вогонь раніше, ніж запальничка🔥 🔥 🔥; що за Малятко!; Хлопець так розлютився, lmaooooo; не можна так дивувати відразу!; це виглядає дуже пристрасно, окей; дякую, що підтримуєте сміливий образ; мені подобається її любов".

Раніше ми також писали, що за сторінкою Соммер слідують більше 25 мільйонів шанувальників. Тому дівчина намагається показувати якомога більше матеріалів, відзнятих під час її відпочинку або тренувань.

На фан-сторінках також можна помітити досить велику кількість з фото Рей, що позує в спортивному одязі. Так як модель володіє магазином одягу для фітнес-красунь, вона приміряє вбрання власного виробництва, щоб показати, як виглядають її Дизайнерські речі на підтягнутою фігурі.

У мармурових лосинах з сірими розлученнями спортсменка виглядала вельми пікантно, адже позувала спиною до камери і щосили хапалася пружними сідницями, які «створила собі сама на тренуваннях». Крихітний топ ідеально доповнив її простий, але стильний образ.

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