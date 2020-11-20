Американська фітнес-модель Соммер Рей показала вдалий кадр з фотосесії на узбережжі

Фітнес-красуня почала займатися спортом ще в підлітковому віці, щоб наслідувати приклад батьків. Дівчина не тільки стала однією з найпопулярніших спортивних блогерш, а й відкрила магазин спортивного одягу, який став популярний відразу ж після відкриття.

Дівчина почала активно просувати власну продукцію і тепер знімається в бікіні або спортивних лосинах з топами чи не кожен день. Рей подобається, коли її хвалять, тому вона робить акцент на сідницях, які помітно підкачала після початку тренувань.

Тепер дівчина на фото практично завжди повертається спиною, щоб в черговий раз продемонструвати пишні форми і здивувати фанатів новим бікіні. На фан-акаунті з'явилися фото, на яких Соммер позувала в червоному купальнику, чим захопила мережу:

"ти не крапля в морі, ти весь океан в краплі ⚡️💧; Ах так, як можна зупинитися, проста пристрасть; ти тут робиш тренування? 😂 ; Ви красуня з макіяжем і без; наскільки красивою може бути жінка; Покажи деякі інші частини, лол🍆 🍑; Я одержимий цією дівчиною🥵 🥵 🥵 🥵 🥵 🥵 🥵; твої очі просто вбивають мене любов'ю💍; ви абсолютно приголомшливо красива жінка на цій планеті; я пам'ятаю це з GTA😂; ти така приголомшливо красива !! 👍🏼👌🏼».

Також спортсменка в одній чорній білизні вирішила показати підкачану фігуру з досить сміливого ракурсу. Кадрами з нової фотосесії моделі вирішили поділитися також і фан-акаунти, які публікують кращі знімки Соммер в її образах.

На представленому фото дівчина позувала в чорній білизні досить мінімалістичного, але вельми відкритого дизайну. Рей показала при цьому підкачані сідниці і повернулася спиною до камери, приховавши бюст.

Справа в тому, що Соммер не любить показувати груди через те, що її часто висміювали в підлітковому віці. У дівчини нульовий розмір грудей і тому фітнес-модель звикла робити акцент саме на сідницях «як у Кім».

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