Американська фітнес-модель Соммер Рей влаштувала зухвалу фотосесію з подружкою-спортсменкою

Соммер молода фітнес-модель, яка є популярним блогером і розбурхує фанатів стильними кадрами. Найчастіше дівчина показує, як веселиться на пляжі, розважається вдома з подружками або тренується вранці. При цьому молода красуня не боїться критики, так як вважає, що довела фігуру до досконалості.

Під час прогулянок Рей звертає з легкістю увагу на себе завдяки пишним формам. Як видно на фото, вона добре провела час з подружкою і без збентеження показала сідниці в дуже сміливому бікіні, ледь помітним через тілесного кольору і занадто крихітної тканини з тонкими лямками.

Повернувшись спиною до об'єктиву, обидві красуні похвалилися своїми формами і кокетливо поусміхалися для залучення уваги.

"Гей, я так рано, Привіт, Соммер; обожнюю вибір бікіні таких крихт😉; таке красиве тіло у них, як завжди😍 🤫; Це місце благословлено для таких жінок; чому тут так красиво, які шикарні жінки😍 😍; так гаряче; красиво😍 😍 😍; на всіх платформах буде переполох🔥; ти просто фешн-Діва; мені здається, тут багато фото для спокуси; це бананові королеви, не інакше».

Соммер незважаючи на молодий вік вважається затребуваною моделлю, яка встигла прославитися в мережі і навіть відкрити свій магазин.

Тепер велика частина її фото, зроблених на пляжі або прогулянці, робиться з акцентом на одяг. Дівчина звертає увагу на підкачані сідниці і повертається до камери спиною. Так як Соммер бажає продемонструвати достоїнства в бікіні, вона вибирає відкриті на п'ятій точці, але приховують бюст.

На фото можна помітити, що засмагла блондинка відчуває себе дуже впевнено перед камерами, а багатогодинні заняття в спортзалі, про які вона говорить в Instagram в спеціальних відео, не проходять дарма.