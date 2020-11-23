Відома фітнес-модель Янет Гарсія показала, як тренується

На кадрах Янет позувала в лосинах і топі, а образ доповнила кросівками. Дівчина зібрала волосся в два хвостика і розвернулася п'ятою точкою до камери. В руках Гарсія тримала гантель і почала присідати, захоплюючи пружністю сідниць. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Тренуємося разом, полюбите процес, і результат обов'язково", - написала зірка під фото.

Фанати подивилися майже мільйон разів відео і написали коментарі:

"Я хочу тренуватися з тобою", " Ваш розпорядок чудовий !!!!", "Яка твоя улюблена вправа?", "Але я все відклав"," відмінно мило і красиво", "вдосконалюємо горіх", " Ось як робиться вправа?", "Красиве красиве тіло", "Мамасіта, наскільки ти багатий, улюблений"," я повинен спробувати це тренування", " скільки загонів в ньому буде?", "У мене завжди було величезне бажання".

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На фото Янет позує в топі і трусиках. Красуня стояла в спальні біля ліжка, закинувши на неї одну ногу. Волосся Гарсія залишила розпущеним, а сама показувала п'яту точку перед камерою. Фото вийшло досить гарячим і спокусливим.

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