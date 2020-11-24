Популярна і ефектна фітнес-модель Лексі Кай влаштувала бурхливе тренування в одному крихітному бікіні

Популярна модель з пишними формами намагається показувати свої тренування досить часто, так як проводить їх на природі і любить розповідати, як займається вдома, а не в спортзалі. Вся справа в тому, що фітнес-красуня схильна до повноти, і щоб коригувати фігуру так, як їй треба, Лексі займається чи не кожен день.

На представлених кадрах видно, що дівчина вирішила позайматися на вулиці, та ще й у вельми зухвалому вигляді-крихітному салатовим бікіні, що зовсім не приховав її фігуру. Таким чином Кай не тільки похвалилася вправами для підтягнутих сідниць і стегон, але ще і показала свої достоїнства у всій красі зі сміливого ракурсу.

Ось як реагують в мережі на побачене:

«Удар 💝; Ти приголомшлива, мила; Сама прекрасна і жадана богиня - це ти; Відмінно потренувалися, подивившись на це 😍😘; така розкішна дівчинка🔥; боже, яка гарна інтрига🔥🤤; Відмінний вибір булочок, дитинко 😍 спосіб нас сильно мотивувати🔥; Ого, багато похабних кадрів; Добре виглядає; Вау, красива сексуальна фантастична жінка; дуже розкішна💪🏽; Дивовижне тіло 😍; Цукерочка для очей😍😍Ви така красуня і натхненниця !! Будь ласка, проживи ще 100 років!».

Ми також писали, що дівчина не приховує, що має зайву вагу, тому бореться з ним за допомогою спорту і активного способу життя. Щоб показувати результати своїх тренувань, вона вибирає сміливі топи або короткі маєчки з глибоким декольте.

Як видно на одному з фото Лексі, вона з легкістю може похвалитися пишними формами, адже її лялькова і яскрава зовнішністю дозволяє підібрати практично будь-який наряд, який буде їй йти. Низькоросла красуня зі світлим волоссям підкреслила форми спортивним костюмом з Дайвінг-тканини і відразу отримала сотні компліментів за фото з м'ячем на заході сонця.

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