Американська фітнес-модель Соммер Рей захопила домашнім виглядом в топі і коротеньких шортиках

Молода знаменитість ділиться новими фото досить активно, адже завжди намагається прорекламувати одяг, яку почала випускати після відкриття свого магазину. Спортсменка активно підкреслює форми коротенькими топами, лосинами і шортами, а також демонструє особисто на собі, як виглядає її одяг для фітнес-красунь.

Вдома ж Соммер не носить нічого відвертого, але особисті Селфі набирають досить велику кількість переглядів. Наприклад, на одному з таких фото дівчина позувала в чорному топі на гумці і коротких сірих шортах з високою талією.

Щоб максимально підкреслити пружні сідниці, дівчина повернулася до дзеркала спиною і підняла тканину шорт, показуючи таким чином свої достоїнства. Домашній вигляд і не постановочне фото з великою кількістю обробки відразу ж сподобалося шанувальникам:

«Ця дама заслуговує діамантів💍; Соммер, ти не можеш цього робити; Чому так багато самореклами; Боже, чорт візьми, вона зовсім не соромиться; Зробіть тільки для шанувальників, будь ласка; якого біса вона така розкішна; вона правда як солодкий тортик🍰; Така красива 🥺💛; вона немов не знає сорому💚🤣; шкільна загроза; я так люблю тебе, королева 💛; Якась золота пропорція прямо тут 😂».

Ми також писали, що Рей вважається однією з найпопулярніших фітнес-блогерш в соціальній мережі і намагається показувати якомога більше сміливих кадрів. На фан-акаунтах також публікують сотні стильних знімків Соммер, вибираючи кращі з її останніх фото.

На одному з таких Рей позувала в болотного кольору монокіні без принтів і зайвих прикрас. Звично повернувшись спиною до камери, вона розпустила довгі локони і повернула голову в сторону. Рей посвітила пружними сідницями, за що отримала сотні компліментів:

"Я люблю🧡 дивитися на таке довше😜; працюю старанно або майже не працюю, але дивлячись на неї прям німію; Ура нереально; я хочу бути таким, як ти, коли виросту; максимальна інтрига, красуня», - пишуть користувачі.

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