Відомий український ведучий Володимир Остапчук здивував дурницями в магазині
Шоумен показав, як проводить час у повсякденному житті в новому відео на своїй сторінці в Instagram. Про це пише Politeka.net.
У підписі до кадрів Остапчук поділився своєю фрустрацією з приводу непростого року, який збив зі звичного темпу життя людей по всьому світу.
"Так, ми ще почуємо про "складний рік" в новорічних привітаннях, так, ми хочемо швидше перевернути календар в надії на краще", - визнав Остапчук.
Однак, він зазначив, що цього року з ним і з іншими сталося і багато хорошого.
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"Ми стали усвідомленіше, ближче, почали цінувати і дякувати. Я нарешті усвідомив, що свято завжди зі мною! Саме тому ми з Христиною не чекаючи новорічної суєти вже прикрашаємо будинок, бігаємо по магазинах і довго затримуємося у відділах іграшок і вишукуємо знижки!" ,- додав ведучий.
На опублікованих кадрах можна побачити, як він катається по магазину на візку в ковпаку Санта Клауса і з висунутим язиком.
Підписники Остапчука тут же відреагували на його пост.
"Рот відкрили щоб сніжинки ловити?", "Ой, Вова, дитячий садок!!! так тримати! ми молоді поки ми дурні!", "Де маска?",- пишуть люди.
Нагадаємо, дружина Остапчука показала постільні витівки з чоловіком на заздрість колишньої, кадри облетіли мережу.
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