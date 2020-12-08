Погода в Україні 8 грудня не буде радувати, температурні гойдалки нагадають про себе з новою силою

Як розповідає Politeka, таким є прогноз фахівців.

Західна Україна одна з небагатьох місць, де сьогодні пройдуть хоча б будь-які опади. Їх варто очікувати на Закарпатті. Стовпчик термометра покаже від +5 до -1 градуса за Цельсієм вдень. У нічний час доби похолодає до -5 за Цельсієм, а на Закарпатті буде від 2 до 4 тепла.

Зовсім інша картина буде на півночі України, де вдень буде від -1 до -4 морозу. Вночі суттєво похолодає, місцями до -11 морозу. Сподіватися на будь-які опади не варто.

Центральна Україна сьогодні також "піддасться" на виверти грудня. Вдень стовпчик термометра опуститься до 0-3 зі знаком»мінус". Після заходу сонця на вулиці буде від -6 до -8 за Цельсієм.

На півдні сьогодні будуть часткові дощі, які накриють Одеську область. Інших чекає хмарність з проясненнями. На вулиці очікується від 0 до 2 градусів тепла, а вночі похолодання аж до -6 морозу.

Жителям Східної України грудень сьогодні підготував нове випробування у вигляді денних 0-3 морозу. Після заходу сонця очікується ще більше похолодання, місцями до -11 за Цельсієм.

У Києві та передмісті сьогодні зима випробує українців денними-1-4 градусами морозу вдень. Вночі похолодає до-7-11 зі знаком»мінус".

Нагадавши, погода розгойдає українців, синоптики попередили про перепади від морозів до +11.

Як повідомляла Politeka, погода не пощадить, українців попередили про різке похолодання та ожеледицю.

Також Politeka писала, що грудень розірве Україну небувалими "плюсами", але з погодою пощастить не всім.